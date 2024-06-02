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國際
2024-06-02 15:25:57

東京大學貼海報籲正視言語間性別歧視 羅列歧視性言詞：就算有學歷，也結不了婚啊！

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東京大學校園內張貼的宣傳海報，寫滿帶歧視女性的言詞。(互聯網)

東京大學校園內張貼的宣傳海報，寫滿帶歧視女性的言詞。(互聯網)

日本東京大學為改變學生及教師等男女比例嚴重失衡現狀，最近在校園內張貼宣傳海報，希望公眾正視言語間歧視女性的問題。

東京大學女學生佔比不到四分一

日本放送協會(NHK)報道，東京大學女學生僅佔24.6%、女教師更只佔17.6%，不論跟日本或是國外大學相比都明顯偏低，男女比例嚴重失衡已成課題。

連校內餐廳托盤也貼上宣傳訊息

造成這種現象的其中一個原因，被認為是因為從性別角色分工意識衍生的帶歧視性言詞，削弱了女性參與的熱情，進而阻礙女性升學及就業發展，所以發起宣傳活動的單位在東京大學校園張貼600張宣傳海報，連校內餐廳的托盤也貼上相關訊息。

社會上帶歧視女性的言詞

海報上寫著對女性容易成阻礙的言詞，例如「明明是女性，還這麼熱衷研究」、「女性不那麼勉強工作也沒關係」、「即使不是正規僱用也沒問題吧」、「就算有學歷也結不了婚啊」等等。

東京大學校園內張貼的宣傳海報，寫滿帶歧視女性的言詞，希望能喚起社會關注性別歧視問題。(互聯網) 東京大學的學生及教師等男女比例嚴重失衡。(互聯網) 策劃宣傳活動的成員之一、東京大學多元包容共創中心副教授中野圓佳。(互聯網) 東京大學是日本知名高等學府。(互聯網)

東京大學女生遭性別歧視

東京大學文學院一名三年級女生說，之前在應考時曾被人說過不用那麼努力也沒關係，因為女性可以從事資格類職務(例如護士等)，「我覺得不論男女，每個人都能理解這個現況很重要」。

策劃宣傳活動的成員之一、東京大學多元包容共創中心副教授中野圓佳表示，希望大眾能思考，在好不容易才能進入東京大學的人背後，還有更多放棄的人，希望海報上的言詞能成為契機，讓社會關注女性因性別歧視而減弱參與熱情的現況。

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