東京女網紅JR高田馬場站直播期間遭亂刀刺斃 40歲男子當場被捕(更新)

【21:00更新】東京發生人的刺人案，日媒較早時指死者為聲優最上愛(最上あい)，但其經理人公司發聲明澄清，女死者不是最上愛。聲明提到，部分網上報道錯誤將該人稱為「聲優」，導致大眾誤以為她是本公司的「最上愛」。死者跟該位聲優同名同姓，但並不是同一人。
日本東京新宿高田馬場附近住宅區周二(11日)早上發生街頭襲擊案，一名20多歲女子當街遭人持刀刺傷後失去意識，送院搶救後不治。東京警方依殺人未遂罪嫌，當場拘捕一名40多歲男子。報道指，兩人相識，女子遇襲時正在街頭做直播。
TBS電視台及NHK等報道，事發地點位於JR高田馬場站以南約200米的住宅區街道。
警方：兇徒與女死者似乎相識
一名目擊案發的男子上午近10時左右報警稱，高田馬場地區街上「有人被刺」。警方消息指，施襲者與受害人似乎認識，遇襲女子上半身等部位多處被刺，傷重倒地昏迷。NHK指，女子頭、頸、腹部中刀，送院後證實死亡。警方在現場檢獲一把軍刀，疑為兇器，並在男子身上搜出一把刀具。
NHK報道，被捕40多歲男子在現場向警方承認刺傷女子，稱與女子積怨，但其後又稱自己無意殺死對方。據報女子早上在街頭直播期間，遭男子持刀襲擊。警視廳正調查詳細案情及犯案動機，並將改控男子殺人罪。