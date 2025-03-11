東京女網紅JR高田馬場站直播期間遭亂刀刺斃 40歲男子當場被捕(更新)

【21:00更新】東京發生人的刺人案，日媒較早時指死者為聲優最上愛(最上あい)，但其經理人公司發聲明澄清，女死者不是最上愛。聲明提到，部分網上報道錯誤將該人稱為「聲優」，導致大眾誤以為她是本公司的「最上愛」。死者跟該位聲優同名同姓，但並不是同一人。

日本東京新宿高田馬場附近住宅區周二(11日)早上發生街頭襲擊案，一名20多歲女子當街遭人持刀刺傷後失去意識，送院搶救後不治。東京警方依殺人未遂罪嫌，當場拘捕一名40多歲男子。報道指，兩人相識，女子遇襲時正在街頭做直播。