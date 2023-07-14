東京小田急線列車傷人案　兇手被判囚19年

兩年前在日本東京發生的一宗無差別傷人案，今日（14日）東京地方法院作出裁決。在2021年8月，日本小田急線列車上，向車上3人包括一名20歲女大學生持刀襲擊的男子對馬悠介，今日被法院判囚19年。

事發在約兩年前，現時37歲的對馬悠介在小田急線一輛列車上，用刀向多名乘客發動襲擊，造成1名當時20歲的女大學生受重傷，以及另外2人受傷，3名傷者之後需要休養1星期至3個月。而這一宗案件後，更引發之後多宗列車隨機殺人事件的模仿犯，包括事發1個月後的京王線隨機殺人事件。