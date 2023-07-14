東京小田急線列車傷人案　兇手被判囚19年

兩年前在日本東京發生的一宗無差別傷人案，今日（14日）東京地方法院作出裁決。在2021年8月，日本小田急線列車上，向車上3人包括一名20歲女大學生持刀襲擊的男子對馬悠介，今日被法院判囚19年。
事發在約兩年前，現時37歲的對馬悠介在小田急線一輛列車上，用刀向多名乘客發動襲擊，造成1名當時20歲的女大學生受重傷，以及另外2人受傷，3名傷者之後需要休養1星期至3個月。而這一宗案件後，更引發之後多宗列車隨機殺人事件的模仿犯，包括事發1個月後的京王線隨機殺人事件。
兇手：寧願永遠留在監獄
對馬在法庭上表示，因為覺得自己失敗，在社會上沒有價值，因此將自己的失敗轉化為憤怒，並對人生勝利者作為襲擊目標。將自己的不幸轉化為對世界的憎恨。檢察官向法院指出，在對馬的案件前，從未發生過如此大型的無差別殺人事件，因此要求法庭嚴懲，要求法院判囚20年。
今日法官在判刑前問對馬有沒有最後的說話要說，對馬表示：「對我而言，最好是求遠不要離開監獄就最好。真的很對不起。」法官最後，判處對馬19年刑期，並表示：「所犯的罪行犯害他人的性命，情節特別惡劣。因為無法控制自己的憤怒，而對完全無辜的他人肆意進行傷害，是沒有可以原諒的動機。」
【悲痛】「僕だけ貧乏くじ」小田急線の刺傷事件、被告に懲役19年の判決— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) July 14, 2023
対馬被告は被告人質問で「僕だけ割を食っている。貧乏くじを引いている」「あらゆる人が幸せに見えた」などと語り、憎しみや恨みを募らせたという経緯を明らかにした。#小田急線刺傷事件pic.twitter.com/EANqXIrvN5 https://t.co/6xXTeTlr7Z