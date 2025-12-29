熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 叱咤2025 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-29 19:45:46

東京居酒屋店員用手「嗱」客人食物拍片惡搞 1個原因出鬼主意偷食(有片)

分享：
左至右：店員用手從餐碟拿取食物，放入嘴裡吃，又將食物遞給拍片的同事。(互聯網)

左至右：店員用手從餐碟拿取食物，放入嘴裡吃，又將食物遞給拍片的同事。(互聯網)

離譜！日本東京一間居酒屋數名女店員自拍惡搞影片放上社交網，引起譁然。片中，店員在上菜前用手「嗱」客人餐碟上的食物，邊偷食邊開玩笑，附上說明指「這是想減少餐點份量，令客人早點離開」。影片其後在社交平台瘋傳，即引發眾怒，更連累店家遭起底……

報道指，事發於東京都港區田町一間居酒屋。從影片可見，至少4名女店員聚集在出餐區，枱上放著多碟餐點，其中一人帶頭，一手從餐碟上拿起食物放進嘴裡吃，又說笑，另一人有樣學樣跟著一起徒手偷食，另外兩人拍片，鏡頭前的店員用手拿起食物，給拍片的同事吃，還得意洋洋地對著鏡頭展示食物。

adblk5

店員其後在IG限時動態分享影片，隨即被網民截取並上傳至TikTok和X，連店員的個人IG帳號亦被公開。有網民根據線索，找出涉事居酒屋及地址。事件經傳媒報道，老闆暫未回應。
 

從影片可見，兩名店員用手拿取客人的餐點猛食。(互聯網) 一名店員拿餐碟上的食物，另一人把食物塞進嘴裡吃。(互聯網) 兩人吃完再吃。(互聯網) 店員邊偷食邊跟拍片者開玩笑。(互聯網) 店員邊偷食邊跟拍片者開玩笑。(互聯網) 左邊拍攝的店員加入偷食。(互聯網) 店員把餐碟遞給拍片的同事。(互聯網)

根據影片上的說明，店員這樣集體偷食，是其中一人想出來的玩意，想減少餐點份量，令客人早點離開。其中一句寫道：「這樣做是不對的，哈哈哈哈哈。」

不少網民看過女店員如此噁心的行為後留言鬧爆，指「已違反食品衛生法例了吧」、「甚麼餐廳就有甚麼員工，管理層在做甚麼？」、「老闆可以控告員工妨礙業務」。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad