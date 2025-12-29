東京居酒屋店員用手「嗱」客人食物拍片惡搞 1個原因出鬼主意偷食(有片)

離譜！日本東京一間居酒屋數名女店員自拍惡搞影片放上社交網，引起譁然。片中，店員在上菜前用手「嗱」客人餐碟上的食物，邊偷食邊開玩笑，附上說明指「這是想減少餐點份量，令客人早點離開」。影片其後在社交平台瘋傳，即引發眾怒，更連累店家遭起底……
報道指，事發於東京都港區田町一間居酒屋。從影片可見，至少4名女店員聚集在出餐區，枱上放著多碟餐點，其中一人帶頭，一手從餐碟上拿起食物放進嘴裡吃，又說笑，另一人有樣學樣跟著一起徒手偷食，另外兩人拍片，鏡頭前的店員用手拿起食物，給拍片的同事吃，還得意洋洋地對著鏡頭展示食物。
店員其後在IG限時動態分享影片，隨即被網民截取並上傳至TikTok和X，連店員的個人IG帳號亦被公開。有網民根據線索，找出涉事居酒屋及地址。事件經傳媒報道，老闆暫未回應。
根據影片上的說明，店員這樣集體偷食，是其中一人想出來的玩意，想減少餐點份量，令客人早點離開。其中一句寫道：「這樣做是不對的，哈哈哈哈哈。」
不少網民看過女店員如此噁心的行為後留言鬧爆，指「已違反食品衛生法例了吧」、「甚麼餐廳就有甚麼員工，管理層在做甚麼？」、「老闆可以控告員工妨礙業務」。
【知名度-】— DEATHDOL NOTE (地底用) (@deathdolnote) December 27, 2025
スミビヤ田町本店
アルバイト
備考 : すぐ退店させるためにつまみ食い pic.twitter.com/8nSxajcaPZ