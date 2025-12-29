東京居酒屋店員用手「嗱」客人食物拍片惡搞 1個原因出鬼主意偷食(有片)

左至右：店員用手從餐碟拿取食物，放入嘴裡吃，又將食物遞給拍片的同事。(互聯網)

離譜！日本東京一間居酒屋數名女店員自拍惡搞影片放上社交網，引起譁然。片中，店員在上菜前用手「嗱」客人餐碟上的食物，邊偷食邊開玩笑，附上說明指「這是想減少餐點份量，令客人早點離開」。影片其後在社交平台瘋傳，即引發眾怒，更連累店家遭起底……

報道指，事發於東京都港區田町一間居酒屋。從影片可見，至少4名女店員聚集在出餐區，枱上放著多碟餐點，其中一人帶頭，一手從餐碟上拿起食物放進嘴裡吃，又說笑，另一人有樣學樣跟著一起徒手偷食，另外兩人拍片，鏡頭前的店員用手拿起食物，給拍片的同事吃，還得意洋洋地對著鏡頭展示食物。