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國際
2024-12-27 11:30:00

東京工廠驚傳化學品燃燒　24操作員吸入有毒氣體急送醫

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東京工廠驚傳化學品燃燒　24操作員吸入有毒氣體急送醫

救援人員在事發工廠進行救助。（圖／NNN）

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日本東京都江戶川區的一家工廠今（26）日下午，在金屬加工過程中產生了有毒氣體，導致約24名操作員感到不適。所幸，全員均症狀輕微，沒有生命大礙，目前已送醫治療。

所有人意識清醒且症狀輕微

《日本電視台》、《富士電視台》等日媒報道，警視廳在當地時間26日下午1時半許接獲報案稱，位在東京都江戶川區松江5丁目的一間工廠發生「化學品起火燃燒，且有操作員吸入氣體」。

根據警方的說法，工廠內有24人表示因接觸燃燒產生的煙霧與氣體，眼睛與喉嚨感到疼痛，以及身體不適。全員在現場接受了東京消防廳的初步急救，並被送往醫院治療。據悉，所有人意識清醒，且症狀輕微。

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可能在進行金屬加工作業時產生了有毒氣體

據信工廠當時在進行金屬加工作業，可能因某種原因產生了有毒氣體。另據《共同社》，當天上午11時許，操作員在磨削金屬時，突然火花四濺，點燃了塑膠袋中粉狀的研磨劑，並產生有毒氣體。目前警視廳和東京消防廳正在調查這起事件的詳情，包括調查是否有業務過失的嫌疑。

報道稱，事發工廠距離都營新宿線船堀車站約300公尺，周圍住宅與工廠林立。事發後，救護車和警車趕至現場，有消防員進出工廠進行處置。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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