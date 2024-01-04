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國際
2024-01-04 17:22:48

東京新宿大廈火災　至少11人受傷

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東京新宿一棟大廈發生大火。(影片截圖)

東京新宿一棟大廈發生大火。(影片截圖)

日本新一年繼續意外頻頻，東京新宿區的一棟大樓，在今午發生大火，據報傷者由最初7人，已增至11人，但傷勢未明。當局需要出動至約30架消防車協助救火。

東京新宿一個單位起火。(X) 東京新宿一個單位起火。(X) 起火單位入夜已被救熄。(X) 消防員在起火單位搜索。(X)

日本媒體報道，在今午當地時間4時半左右，新宿區一棟12層高的大廈發生火警。大樓的3及4樓部份焚燒。報道指東京消防廳需要出動34輛消防車到場撲火。至傍晚，日本媒體報道已有11人在意外中受傷，但目前未有交易代傷者的傷勢。而涉事的4樓單位內有1名女子需要送院，樓上單位的人已經撤離，不過有多人因為吸入濃煙而不適。火警大約在個多小時後救熄，不過消防人員仍持電筒進入火警單位搜索。

有關火警的大廈位於東京地鐵西新宿站以西約300米，現場接近新宿的東京都政府大樓。由於日本近日意外頻生，不少網民都對這次意外震驚。

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