東京新宿大廈火災　至少11人受傷

日本新一年繼續意外頻頻，東京新宿區的一棟大樓，在今午發生大火，據報傷者由最初7人，已增至11人，但傷勢未明。當局需要出動至約30架消防車協助救火。
【新宿区でビル火災 炎と黒煙上がる】— 事件速報 (@tokyoaccident) January 4, 2024
ーー消防隊が高所から放水活動中ーー
新宿区西新宿6丁目12番、西新宿駅の南西、新宿中央公園の付近で火災が発生しています。ビルから炎と黒煙が上がっており、消防隊が消火活動中です。#火事 #消防車 #サイレン #煙pic.twitter.com/XWKFJUgw2d
日本媒體報道，在今午當地時間4時半左右，新宿區一棟12層高的大廈發生火警。大樓的3及4樓部份焚燒。報道指東京消防廳需要出動34輛消防車到場撲火。至傍晚，日本媒體報道已有11人在意外中受傷，但目前未有交易代傷者的傷勢。而涉事的4樓單位內有1名女子需要送院，樓上單位的人已經撤離，不過有多人因為吸入濃煙而不適。火警大約在個多小時後救熄，不過消防人員仍持電筒進入火警單位搜索。
有關火警的大廈位於東京地鐵西新宿站以西約300米，現場接近新宿的東京都政府大樓。由於日本近日意外頻生，不少網民都對這次意外震驚。
西新宿で火事🔥— 笠原将生 (@shoki_____) January 4, 2024
てか2024年やばいな pic.twitter.com/Sl99KCBYU7
西新宿で火事が。#火事 pic.twitter.com/TzBdsEcF3Y— MYUNG 수진 (@NudgeAll) January 4, 2024