東京新宿站六旬色狼非禮女生　事敗逃入路軌惹更多不滿

日本東京今早（13日）的上班繁忙時間，因為有人走入JR新宿站的路軌而導致多條路線列車停駛，約5.8萬人受影響。而原因竟是因為一位60多歲男子在列車上非禮一名女高中生，在逃走時闖入路軌引致延誤，令不少網民非常不滿。
日本傳媒報道，在今早8時25分新宿車站的職員報警，指一名非禮疑犯逃走，並走入了琦京線的路軌內。警視廳新宿警署就確認，派駐鐵路的警員在琦京線巡查期間發現有關的60多歲男子，他在逃走期間走入了路軌。受有關事件影響，包括琦京線及山手線在內，有48班列車出現最多15分鐘的延遲，並對5.8萬名乘客造成影響。另外在今日下午，在JR澀谷站的山手線路軌有人跳軌。
在網上有不少日本網民討論，有目擊者表示該名六旬的色狼走在路軌上與車站職員追逐。又有人表示，受害的女高中生在車站內受驚及哭泣，要由女職員在場安慰。有網民就批評，在這種情況下就真的想起以往曾經有YouTuber在列車上捕捉色狼的事件，並支持這種做法。不過有關的YouTuber及後被指包括非法禁錮及對有關人士作出暴力行為遭起訴。
最悪すぎ今埼京線ホームついたら目の前で警察？駅員？から逃げ出したおじさんが線路に降りて走ってた、、、案の定止まった— 🐻❄️🧡ｾﾞﾝｼﾞﾝ▶︎7/7&7/21 (@___K_M_as) June 12, 2024
新宿駅で制服のJKが泣いて震えながら女の駅員に連れてかれてた。痴漢されたんだろうな。可哀想すぎる。こういうの見ると私人逮捕系のYouTuberは決して悪では無いと思ってしまうな。— は (@Internet893_) June 12, 2024