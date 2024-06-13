東京新宿站六旬色狼非禮女生　事敗逃入路軌惹更多不滿

日本東京今早（13日）的上班繁忙時間，因為有人走入JR新宿站的路軌而導致多條路線列車停駛，約5.8萬人受影響。而原因竟是因為一位60多歲男子在列車上非禮一名女高中生，在逃走時闖入路軌引致延誤，令不少網民非常不滿。

日本傳媒報道，在今早8時25分新宿車站的職員報警，指一名非禮疑犯逃走，並走入了琦京線的路軌內。警視廳新宿警署就確認，派駐鐵路的警員在琦京線巡查期間發現有關的60多歲男子，他在逃走期間走入了路軌。受有關事件影響，包括琦京線及山手線在內，有48班列車出現最多15分鐘的延遲，並對5.8萬名乘客造成影響。另外在今日下午，在JR澀谷站的山手線路軌有人跳軌。