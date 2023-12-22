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國際
2023-12-22 10:15:01

東京新宿140名賣春女被捕　4成流鶯為光顧牛郎店而選擇下海

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日本新宿歌舞伎町大久保公園附近，在疫情後成了「流鶯一條街」，在公園和隔壁醫院的巷弄間，大批阻街女郎排排站，形成奇特景象。

東京新宿的「大久保公園」有「流鶯一條街」稱號。據最新數據，今年已有140名女性因賣淫遭逮捕，是2022年的近3倍，當中不少人都是為了光顧牛郎而欠債，被逼賣身。

日本新宿歌舞伎町大久保公園附近，在疫情後成了「流鶯一條街」，在公園和隔壁醫院的巷弄間，大批阻街女郎排排站，形成奇特景象。

被捕人數是2022年近3倍

根據日本警視廳公布的最新數據，截至19日為止，2023年已經有140名女性涉嫌違反《賣春防治法》遭到逮捕，這樣的數字是2022年的近3倍。

據悉，被逮捕女性年齡介於17歲到56歲。驚人的是，有多達7成女性都只有二十多歲，另有3人是十多歲的未成年少女。有4成女性竟是為了到牛郎店消費選擇下海，當中有不少人還在牛郎店欠債、或沉迷地下偶像花光積蓄。

「暗黑牛郎店」盛行賒帳

日本近年來「暗黑牛郎店」盛行，許多年輕女性前往消費後，因為店家容許鉅額賒帳而負債累累。付不出來時，牛郎還會洗腦女客進入性工作產業賣身還債。

有女性因此成為「流鶯一條街」的一員，近年來不斷進出警局，她感嘆進暗黑牛郎店就像踏進無盡深淵，無法抵擋的誘惑，讓她付出慘痛代價。

據《日本放送協會》（NHK）報道，近期警視廳稽查歌舞伎町一帶300多家牛郎店，發現多達75%都未標示價格，明顯違反規定。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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