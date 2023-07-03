東京新橋樓上酒吧疑漏煤氣　有人點煙引發爆炸4人傷（不斷更新）

日本東京的鬧市，今午（3日）突然發生爆炸，當地警察表示4人受傷並仍然清醒，當中3人重傷。而在網上的影片，大樓的2樓發生大火。

東京消防廳表示，在今午3時20分，距離JR新橋站以西約300米，新橋3丁目的一棟樓高8層大廈發生爆炸，在大樓的2樓起火。根據網上的影片所見，大廈的2樓有火冒出，而大廈對開的路上散滿一地雜物。調查人員就表示，傷者分別是50多歲的酒吧男店長及50多歲的酒吧女店員，另外在路上的50多歲及70多歲途人亦受波及，當中一人是被爆炸時的玻璃割傷，4人中3人情況較重。而當局已派出31架消防車到場，火警大約在下午4時半救熄，警方表示現場充滿煤氣的氣味。