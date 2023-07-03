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2023-07-03 17:30:00

東京新橋樓上酒吧疑漏煤氣　有人點煙引發爆炸4人傷（不斷更新）

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東京新橋有大廈發生爆炸及起火。(影片截圖)

東京新橋有大廈發生爆炸及起火。(影片截圖)

日本東京的鬧市，今午（3日）突然發生爆炸，當地警察表示4人受傷並仍然清醒，當中3人重傷。而在網上的影片，大樓的2樓發生大火。

東京消防廳表示，在今午3時20分，距離JR新橋站以西約300米，新橋3丁目的一棟樓高8層大廈發生爆炸，在大樓的2樓起火。根據網上的影片所見，大廈的2樓有火冒出，而大廈對開的路上散滿一地雜物。調查人員就表示，傷者分別是52歲的酒吧男店長及53歲的酒吧女店員，另外在路上的53歲及75歲途人亦受波及，當中53歲男子是被爆炸時的玻璃割傷，4人中3人情況較重，其中店長全身的包括臉部被燒傷，而女店員臉部亦被燒傷。而當局已派出31架消防車到場，火警大約在下午4時半救熄，警方表示現場充滿煤氣的氣味。

東京新橋有大廈發生爆炸及起火。(影片截圖) 大廈對開的路上有大量雜物。(Twitter圖片)

店長稱聞到異味仍點煙

日本警視廳表示，現場的2樓是一間酒吧，在準備開店的時候突然發生煤氣爆炸。警方之後再表示，酒吧50多歲的店長指，在到達酒吧時已聞到不知是煤氣還是污水渠的氣味，然而他不為意下，到店的吸煙室食煙，就在點燃香煙時發生爆炸。而在發生爆炸之時。由於酒吧當時未開店，故事發時未有客人。而涉事大樓的2及3樓都分別起火。

有在工作的女子表示，在工作的時候突然聽到一聲巨響，於是出外查探，然後見到大樓的2樓一時間起火，之後冒出黑煙。

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