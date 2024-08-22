東京暴雨破紀錄！新宿驚現下水道水柱噴發奇景

日本氣象廳21日晚間7時07分向東京都發布了「破紀錄大雨情報」，根據。雨量計觀測和天氣雷達分析顯示，截至晚上7點的一小時內，港區附近下了約100毫米的大雨。造成東京多處淹水，下水道甚至噴出水柱。
21日關東甲信地區因為雨雲發達，晚間下起超大豪雨，東京港區附近雷達分析顯示，截至晚上7點的一小時內降雨量約100毫米，創下歷史記錄。
根據東京都下水道局消息，21日晚間的大雨導致東京都內新宿區、品川區、文京區等至少3處地方已確認人孔蓋被溢出的大水沖飛造成損壞。一般來說，每小時降雨量污水管最多可儲存約50毫米的雨水，但暴雨似乎超出了污水管的容量，因此人孔蓋被噴飛，大量的雨水以水柱的方式噴出。有網友戲稱新宿出現「間歇泉」。
據日本氣象廳預測，22日大氣狀況仍然不穩定，截至23日上午的24小時內，關東北部地區降雨量將高達80毫米，關東南部地區將達60毫米，甲信地區將達50毫米，這些地區可能會出現大雨。而22日深夜可能會出現大暴雨或是局部陣雨，民眾要慎防道路和低窪地區出現洪水。
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品川駅の山手線雨えぐすぎてバグってしまったwww— りか (@de_vilchan16) August 21, 2024
洗車かよ pic.twitter.com/bT7HqdiGCn
新宿駅— ☆あやき☆71000 (@ydsmrip) August 21, 2024
浸水してて通れません😱 pic.twitter.com/cZUYrICeRs
今回のゲリラ豪雨まとめ— 三木谷キャンペーンㅣ楽天モバイルㅣ楽天経済圏 (@rakuten_woman) August 21, 2024
・市ヶ谷駅
・国立競技場駅
・品川駅
・新宿駅
上記の駅が大雨の影響大きかったようです。 pic.twitter.com/X2Cu6dcAaU