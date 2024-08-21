東京暴雨車站水浸街道變汪洋 羽田機場停飛列車服務暫停(有片)

日本東京周三晚突降暴雨，晚上7時1小時內，東京都港區附近降下約100毫米雨量。東京新宿區也錄得1小時內94毫米雨量。市內多處水淹，街道如汪洋。新幹線和列車月台像瀑布，以及車站水浸的景象在社交網瘋傳，引起熱烈討論。東京消防局稱，收到多宗民眾遇洪水被困車內的報告。
羽田機場一度全面暫停飛機起飛、引導航機等地勤作業，部分新幹線列車也暫停行駛。直至晚上7時30分羽田機場才恢復作業，重新開放飛機起飛。報道指，JR山手線停運了31分鐘，直至晚上7時21分，影響3.6萬人。東京至熱海站之間的列車停駛67分鐘，影響約3.4萬人。JR東海公司表示，大雨一度達到雨量規定水平，東京至新橫濱之間的上下線列車暫停服務49分鐘，於晚上7時30分恢復運行。
麻布十番駅前、かなり深い pic.twitter.com/hhrxaEmgLB— てんちゃん×配達🐈⬛ ͗ (@tenten_search) August 21, 2024
品川駅の山手線雨えぐすぎてバグってしまったwww— りか (@de_vilchan16) August 21, 2024
洗車かよ pic.twitter.com/bT7HqdiGCn
大江戸線の国立競技場駅はゲリラ豪雨の影響で一部の出入り口が封鎖しています。— ピヨさと (@ecri_cmafukro) August 21, 2024
ゲリラ豪雨みなさん気をつけてください。#ゲリラ豪雨 pic.twitter.com/oiUau0FhMo
南北線の市ヶ谷駅、滝が流れてます pic.twitter.com/3KzvlHbj2E— GZL｜コイチ (@koichinko) August 21, 2024
Azabu-Juban, Tokyo tonight — after a very sudden, intense 100mm of rainfall. pic.twitter.com/WZraHNKTrL— Lisa Twaronite Sone (@Lisa_Twaronite) August 21, 2024