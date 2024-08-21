東京暴雨車站水浸街道變汪洋 羽田機場停飛列車服務暫停(有片)

日本東京周三晚突降暴雨，晚上7時1小時內，東京都港區附近降下約100毫米雨量。東京新宿區也錄得1小時內94毫米雨量。市內多處水淹，街道如汪洋。新幹線和列車月台像瀑布，以及車站水浸的景象在社交網瘋傳，引起熱烈討論。東京消防局稱，收到多宗民眾遇洪水被困車內的報告。

羽田機場一度全面暫停飛機起飛、引導航機等地勤作業，部分新幹線列車也暫停行駛。直至晚上7時30分羽田機場才恢復作業，重新開放飛機起飛。報道指，JR山手線停運了31分鐘，直至晚上7時21分，影響3.6萬人。東京至熱海站之間的列車停駛67分鐘，影響約3.4萬人。JR東海公司表示，大雨一度達到雨量規定水平，東京至新橫濱之間的上下線列車暫停服務49分鐘，於晚上7時30分恢復運行。