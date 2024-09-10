東京梅毒感染者破2400人　「史上最快」速度飆漲　七成是男性

東京都傳染病資訊中心統計顯示，截至今年9月1日為止，當地梅毒感染者已超過2,400人，且人數正以破紀錄的速度持續飆漲，中心擔心以現時速度計算，恐怕2024年全年感染人數會超越往年。感染者中男性高達七成，年齡主要落在20歲至50多歲，女性佔三成，多是20多歲的年輕人。隨著梅毒感染者不斷增加，日本政府嚴肅以待。

梅毒主要透過性行為傳播，感染者可能無症狀，或會在不知不覺中將病毒傳染給他人如果延遲治療，大腦、心臟和其他部位都可能出現嚴重症狀。如果孕婦被感染，可能會感染胎兒，導致新生兒早產或死亡。綜合報道，截至今年9月1日，東京都感染梅毒的人數來到2,460人，與2023年創下歷史新高的3,701人，幾乎以相同速度持續增加，中心擔心以現時速度計算，恐怕2024年全年感染人數會超越往年。有部分感染者，是因為不知道與不固定性伴侶發生性行為是危險性行為而容易受感染；有些患者則已感染梅毒好多年，直到今年去檢測才發現確診。