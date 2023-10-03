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國際
2023-10-03 14:09:37

東京歌舞伎町一帶流鶯問題惹關注　今年首9個月80女子涉賣淫被捕

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新宿的大久保公園外一帶，夜晚經常有大批女子站立。(影片截圖)

新宿的大久保公園外一帶，夜晚經常有大批女子站立。(影片截圖)

日本東京歌舞伎町一帶的賣淫問題，近年成為當地的話題。日本警視廳在今日（3日）公布，在今年首九個月，在歌舞伎町及大久保公園一帶賣淫招客的女子達80人。在有關個案的數字在疫情期間增加，日本警方表示會加強打擊。

在疫情期間開始，新宿的大久保公園一帶在夜晚不時會有妙齡女子站立在不訪。日本報道指，這些都是在賣淫招客的女子，她們就在路旁等待客人。日本警方表示，隨着新冠疫情的緩和，以及有關女子在路上等待的相片在社交媒體流傳，來自東京以外的女子以及光顧的客人到來，令問題越趨嚴重，警視廳表示將會加強打擊。

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位於歌舞伎町的大久保公園成為近年賣淫女子聚集地帶。(網上圖片) 歌舞伎町及大久保公園一帶越來越賣淫女子聚集成社會問題。(網上圖片)

被捕女子7成僅20多歲

根據警視廳保安課的數字，在2019年被捕的人數有53人，而在疫情期間的2020年就大幅下跌至23人，不過之後2021年已回升至34人，去年亦再增至51人，而在今年1至9月期間，在有關地點拘捕的20至46歲賣淫女子就有80人。單在今年的9月中，已有35人被捕。當中多數為日本女子，而且有約7成是20多歲的妙齡女子，多數為無業或從事色情事業者為多。而當中有大約4成是因為沉迷牛郎店或地下偶像而負上大筆債務。

警視廳又表示，為了協助有關女子在出獄後重投社會以及避免重蹈覆轍，會將有關的女子介紹到社福機構的活動，並在去年開始設立有關的專家協助輔導。

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