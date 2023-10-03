東京歌舞伎町一帶流鶯問題惹關注　今年首9個月80女子涉賣淫被捕

日本東京歌舞伎町一帶的賣淫問題，近年成為當地的話題。日本警視廳在今日（3日）公布，在今年首九個月，在歌舞伎町及大久保公園一帶賣淫招客的女子達80人。在有關個案的數字在疫情期間增加，日本警方表示會加強打擊。

在疫情期間開始，新宿的大久保公園一帶在夜晚不時會有妙齡女子站立在不訪。日本報道指，這些都是在賣淫招客的女子，她們就在路旁等待客人。日本警方表示，隨着新冠疫情的緩和，以及有關女子在路上等待的相片在社交媒體流傳，來自東京以外的女子以及光顧的客人到來，令問題越趨嚴重，警視廳表示將會加強打擊。