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國際
2023-09-22 16:00:00

東京澀谷中央街大廈火警　拉麵店廚房起火沿通風系統蔓延（更新）

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日本澀谷的繁忙十字路口旁邊有大廈起火。(X)

日本澀谷的繁忙十字路口旁邊有大廈起火。(X)

日本東京旺區澀谷，在今日（22日）下午發生火警。澀谷中央商業街一棟5層的樓宇從1樓開始起火，東京消防廳派出22輛消防車到場協助撲滅，未有人受傷。傳媒報道指，是因為一樓的一間拉麵店的廚房先起火，然後沿逍風系統蔓延至樓上，火警在約2個半小時後救熄。

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從高處觀光點見到起火大廈濃煙升到高空。(X)

從高處觀光點見到起火大廈濃煙升到高空。(X)

現場是距離JR澀谷站僅200米的中央商業街，網上影片見到大廈起火後，大量的濃煙升上半空。由於現場接近繁忙的澀谷站十字路口，因此引起當地的一陣騷動。日本媒體報道指，火警是從一樓的拉麵店開始，火勢之後治通風系統往上燒，並未有人受傷。東京警視廳表示，在今日下午1時，接到通報指澀谷區宇田川町的大廈起火。報道指大廈內有多間的食肆。當局派出至少22輛消防車到現場救援，並在約2個半小時後救熄。

▼鄰近大廈內食肆狀況▼

▼消防人員爬上屋頂檢查▼

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