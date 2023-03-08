東京澀谷公廁不設女性專用廁所 網民直斥「歧視女性」

澀谷一座新落成的公廁沒有設置「女性專用」廁所，引發熱議。(互聯網)

最基本的男女平等何在？東京澀谷區公所近年持續推動公廁建設計劃，但最近落成的一座公廁卻沒有設置「女性專用」廁所，引發網民熱議。

朝日電視台等媒體報道，澀谷上月完工的這座公廁分為兩大部分，一邊是設有兩個尿兜的男性專用廁所，另一邊則是兩個不分男女、殘障者等都可使用的廁所。

澀谷區議員須田賢本月6日在社交網表示：「雖然澀谷區以除掉女廁作為方向，但我認為還是應該保留女性專用廁所。」