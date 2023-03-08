東京澀谷公廁不設女性專用廁所 網民直斥「歧視女性」

最基本的男女平等何在？東京澀谷區公所近年持續推動公廁建設計劃，但最近落成的一座公廁卻沒有設置「女性專用」廁所，引發網民熱議。
朝日電視台等媒體報道，澀谷上月完工的這座公廁分為兩大部分，一邊是設有兩個尿兜的男性專用廁所，另一邊則是兩個不分男女、殘障者等都可使用的廁所。
澀谷區議員須田賢本月6日在社交網表示：「雖然澀谷區以除掉女廁作為方向，但我認為還是應該保留女性專用廁所。」
網民表達不滿
漫畫家倉田真由美在Twitter發文，對沒有設置女廁表示吃驚，指出公廁是容易發生性罪案的地方，包括10多年前熊本一名女童在公廁慘遭殺害一案，「沒有女廁，難道能減少這類罪案增加的危險性嗎？」
有網民質疑：「不設女廁卻留下男廁？」有人直指：「這是歧視女性吧。」有居民受訪稱：「有女性專用廁所，才戈月較安心。」
澀谷區公所負責人表示，不論是男性或女性，他們考慮的是打造一個無關種族、性別、年齡、殘障等，「誰都可以舒適使用的如廁環境」。
區公所：公廁誰都可以用
澀谷區3年前開始推動以「誰都可以使用」為概念的公廁建設計劃，這17座公廁都設置男女共用廁所，但至少有5座未設女性專用廁所。
區公所表示，是根據空間等條件決定設置類型，有男用與女用分開的類型，也有男用與女用合併的類型。
區公所本月7日在官網發聲明指：「沒有除掉女廁的方向，為了繼續讓所有人都能舒適地使用，我們會努力做好廁所的適當管理。」