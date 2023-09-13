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2023-09-13 18:23:09

東京澀谷區長呼籲：萬聖節別來！　全因不守紀律致麻煩頻生

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澀谷區長因每年萬聖節引發大量問題，因此呼籲人們不要前往。圖為2019年萬聖節。(資料圖片)

澀谷區長因每年萬聖節引發大量問題，因此呼籲人們不要前往。圖為2019年萬聖節。(資料圖片)

每年萬聖節以及之前的周末周日，東京的澀谷車站對開的十字路口都人頭湧湧，氣氛熱鬧。不過，伴隨的卻是更多的秩序及清潔問題。因此澀谷區的區長長谷部健在周二（12日）表示：「萬聖節不要前來澀谷了」。

長谷部健在周二向記者表示：「希望大家理解，澀谷其實不是萬聖節的場地。」萬聖節加上近年遊客的增加，令澀谷的秩序及安全引起關注。尤其在2018年的萬聖節，有人推翻輕型貨車，加上外國遊客在路上飲酒的問題，引發有關醉酒鬧事的機會。長谷部指：「現在在路上飲酒的問題多了。作為一個在區內生活50年的人，現在的社區是不一樣了。」

澀谷擔心今年萬聖節人流造成更多問題。(X) 澀谷擔心今年萬聖節人流造成更多問題。(X)

澀谷區表示，將會採取禁止路上飲酒的措施，並會在今個月開始，每日在區內巡邏。同時在今年的萬聖節將會採取行動，阻止有人為化妝的人士在街上拍照。澀谷的商店街代表指，今次他們是認真的處理有關問題，原因是自萬聖節活動開始之後，他們的店舖在萬聖節的傍晚以後就難以營業，因此希望能回復正常。

預計可能有4萬人在澀谷聚集

該區指出，去年萬聖節當日，高峰時間在澀谷站周邊就有2.3萬人聚集，而今年隨着遊客的回復，預計會有大量外國遊客到訪，有機會達到疫情前達4萬人的可能性。

不過，日本傳媒訪問了一些年輕人的看法。有20多歲的青年表示：「就算你叫我不要來，我還是會來。」他指：「年輕人都沒有得休息，就不過是一日吧了。」雖然有池袋今年會舉行日本最大型的萬聖節活動，但有年輕人指，還是會想去新宿或原宿一帶。而雖然池袋有活動，不過舉辦活動的組織指，由於參與活動的人都需要事前購買門票，故此澀谷的人流未必能吸引到池袋，而組織亦指會根據售票情況增加保安人員。

澀谷擔心今年萬聖節人流造成更多問題。(X) 澀谷擔心今年萬聖節人流造成更多問題。(X)
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