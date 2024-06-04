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國際
2024-06-04 18:00:03

東京澀谷推夜間街頭禁酒令 預計10月實施

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東京澀谷區預計將於10月實施晚間街頭禁酒令。(互聯網)

東京澀谷區預計將於10月實施晚間街頭禁酒令。(互聯網)

日本東京鬧區澀谷為減少因醉酒造成的交通、治安等問題，計劃從每天傍晚6時至翌晨5時禁止在JR澀谷站周邊地區的街上或公共空間飲酒。相關法例修正案本月稍後將於澀谷區議會會議上提出，新措施預計將於10月實施。

澀谷區區長：希望民眾在餐廳內飲酒

日本的合法飲酒年齡為20歲，澀谷是東京都內的自治區，可自行制定地方法規。澀谷區區長長谷部健日前受訪表示：「我們去年一直在加強巡邏和相關行動，但聽到有人說『法例說可以飲酒，不是嗎？』我們希望透過制定新法規傳達本區想法，包括在巡邏期間做宣傳，我們寧願民眾在餐廳內享用酒類飲品。」

JR澀谷站周邊地區去年萬聖節禁酒

當地居民對禁酒令或許不感到意外。澀谷區去年10月底萬聖節期間禁止舉行慶祝活動，包括禁止在JR澀谷站周邊地區的街上飲酒。一般認為酒後亂象叢生是當局推出禁令的主因。長谷部健表示，當地商界支持去年10月的街頭禁酒令，並在背後推動變成恆常法規。

澀谷區區長長谷部健。(互聯網) 去年萬聖節期間，澀谷街上懸掛「不要在街頭飲酒」告示。(互聯網) 東京澀谷區預計將於10月實施晚間街頭禁酒令。(互聯網) 東京澀谷區預計將於10月實施晚間街頭禁酒令。(互聯網) 一般認為酒後亂象叢生是澀谷當局推出街頭禁酒令的主因。(互聯網) 一般認為酒後亂象叢生是澀谷當局推出街頭禁酒令的主因。圖為早年在慶祝活動後，澀谷街頭堆積垃圾。(互聯網)

新宿區效法街頭禁酒

澀谷區去年10月發聲明說：「過度旅遊(overtourism)造成的損害已很嚴重，當街飲酒、與居民發生爭執、亂扔大量空罐空瓶等行為造成財物損失。」

澀谷區有多處熱門景點，包括明治神宮、代代木公園，以及號稱全球最繁忙的十字路口澀谷站前十字路口等，除了吸引外國遊客，當地也是日本年輕人的熱門聚腳地。

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此外，東京新宿區也計劃跟隨澀谷的做法，於今年10月底萬聖節期間禁止在街頭飲酒，預計在新宿3丁目和歌舞伎町1丁目部分地區實施。相關法案本月12日將於新宿區區議會會議上提出。

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