東京澀谷推夜間街頭禁酒令 預計10月實施

日本東京鬧區澀谷為減少因醉酒造成的交通、治安等問題，計劃從每天傍晚6時至翌晨5時禁止在JR澀谷站周邊地區的街上或公共空間飲酒。相關法例修正案本月稍後將於澀谷區議會會議上提出，新措施預計將於10月實施。

澀谷區區長：希望民眾在餐廳內飲酒

日本的合法飲酒年齡為20歲，澀谷是東京都內的自治區，可自行制定地方法規。澀谷區區長長谷部健日前受訪表示：「我們去年一直在加強巡邏和相關行動，但聽到有人說『法例說可以飲酒，不是嗎？』我們希望透過制定新法規傳達本區想法，包括在巡邏期間做宣傳，我們寧願民眾在餐廳內享用酒類飲品。」