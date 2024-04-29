東京澀谷潮玩公廁旅行團 專門參觀名牌公廁 因役所廣司1齣電影帶動

由日本影帝役所廣司飾演公廁清潔工、獲提名今屆奧斯卡最佳外語片的《新活日常》(Perfect Days)廣受好評，讓東京都澀谷區的公廁亦吸引國際視線。只參觀公廁的旅行團近日在澀谷登場，帶人遊覽知名建築師設計的「觀光公廁」。 公廁 3K 印象改觀 日本經濟新聞報道，日本公廁已成為觀光景點，今年3月東京澀谷出現一種帶遊客只參觀公廁的旅遊團。給人3K印象(臭、暗、髒的日文開頭都是K)的公廁已成過去，公廁正進化成乾淨且開放的觀光景點。 公廁旅行團每人收費4,950日圓(約245港元)，每周四及周六各舉辦一次。參觀路線分成東區和西區，記者採訪當天的西區路線共有3人報名，總共花2小時30分參觀9間公廁。

遊客：很難相信只參觀公廁 作為澀谷區與日本財團(The Nippon Foundation)合作推動的公廁改建計劃「The Tokyo Toilet」的一環，邀請安藤忠雄及隈研吾等日本知名建築師設計公廁。這些別具特色的公廁成為役所廣司主演《新活日常》取景地，隨著電影大受歡迎，也讓片中公廁受到國內外觀眾注目。 公廁旅行團，由澀谷區觀光協會及提供共乘服務的NearMe共同舉辦。一名美國遊客因為看了兩次《新活日常》所以參加，傳訊息跟朋友說要參加「東京公廁團」時，朋友竟回說是參加「樂隊巡演」嗎？因為很難想像有專門只參觀公廁的旅行團。

公廁遊客分3大類 澀谷區觀光協會表示，遊客目的大概分為3種，其一是朝聖《新活日常》中出現的場景；第二種是主修建築的學生等來參觀知名建築師的作品；第三種則是對廁所本身有興趣的人。之前已有遊客自行來參觀各公廁，「如果踩單車參觀這些公廁，距離稍遠，但自駕要找停車場也很麻煩，所以想到旅行團會有需求」。 事實上，把公廁變成觀光景點並非澀谷創舉，早在1979年的靜岡縣伊東市已有前例，且被認為可能是日本最早的「觀光公廁」。當時參與企劃的伊東市政府職員鈴木弘征指出，因為遊客很多時抱怨公廁有各種問題，「我們並非標奇立異，而是站在使用者的立場，希望打造乾淨的廁所」。