東京澀谷潮玩公廁旅行團 專門參觀名牌公廁 因役所廣司1齣電影帶動

由日本影帝役所廣司飾演公廁清潔工、獲提名今屆奧斯卡最佳外語片的《新活日常》(Perfect Days)廣受好評，讓東京都澀谷區的公廁亦吸引國際視線。只參觀公廁的旅行團近日在澀谷登場，帶人遊覽知名建築師設計的「觀光公廁」。
公廁3K印象改觀
日本經濟新聞報道，日本公廁已成為觀光景點，今年3月東京澀谷出現一種帶遊客只參觀公廁的旅遊團。給人3K印象(臭、暗、髒的日文開頭都是K)的公廁已成過去，公廁正進化成乾淨且開放的觀光景點。
公廁旅行團每人收費4,950日圓(約245港元)，每周四及周六各舉辦一次。參觀路線分成東區和西區，記者採訪當天的西區路線共有3人報名，總共花2小時30分參觀9間公廁。
遊客：很難相信只參觀公廁
作為澀谷區與日本財團(The Nippon Foundation)合作推動的公廁改建計劃「The Tokyo Toilet」的一環，邀請安藤忠雄及隈研吾等日本知名建築師設計公廁。這些別具特色的公廁成為役所廣司主演《新活日常》取景地，隨著電影大受歡迎，也讓片中公廁受到國內外觀眾注目。
公廁旅行團，由澀谷區觀光協會及提供共乘服務的NearMe共同舉辦。一名美國遊客因為看了兩次《新活日常》所以參加，傳訊息跟朋友說要參加「東京公廁團」時，朋友竟回說是參加「樂隊巡演」嗎？因為很難想像有專門只參觀公廁的旅行團。
公廁遊客分3大類
澀谷區觀光協會表示，遊客目的大概分為3種，其一是朝聖《新活日常》中出現的場景；第二種是主修建築的學生等來參觀知名建築師的作品；第三種則是對廁所本身有興趣的人。之前已有遊客自行來參觀各公廁，「如果踩單車參觀這些公廁，距離稍遠，但自駕要找停車場也很麻煩，所以想到旅行團會有需求」。
事實上，把公廁變成觀光景點並非澀谷創舉，早在1979年的靜岡縣伊東市已有前例，且被認為可能是日本最早的「觀光公廁」。當時參與企劃的伊東市政府職員鈴木弘征指出，因為遊客很多時抱怨公廁有各種問題，「我們並非標奇立異，而是站在使用者的立場，希望打造乾淨的廁所」。
靜岡縣早有觀光公廁
伊東市目前有39間這種類型的公廁，每間都有各自具個性化的名稱。例如「半四郎摔落處」，名稱來自當地採海草的名人半四郎不慎摔落斷崖的故事。
日本人為何堅持公廁要清潔？
日本廁所協會管理委員、同時也是負責保養廁所的公司社長山戶伸孝說，較世界其他地方，日本的廁所相對很乾淨，而日本人之所以保持廁所清潔，主要是因為廁所在過去是可以將排泄物作為有價值物品出售獲利的場所。時至今日，有專門的遊行團，廁所正再次成為可以創造價值的地方。