東京眼鏡大盜借問路落手被捕 「住所像眼鏡舖」（有片）

據《NNN》、《FNN》與《TBS》等日本傳媒綜合報道，12月2日早上9點半，東京戶塚警察署移送59歲疑犯森徹，當他走出警署時，表情毫無悔意，甚至感覺有些得意，朝鏡頭深深一鞠躬後，走上囚車。森徹被指控，於9月2日晚間，騎著黑色電單車新宿街頭向一名20多歲男性假借問路搶劫。

日本東京新宿出現詭異的「眼鏡大盜」，59歲嫌犯騎輕電單車向路人假借問路，結果一手搶走對方所戴的眼鏡。警方循線索來他家，發現宛如眼鏡舖，有多達51副眼鏡。

疑犯住所各款眼鏡一字排開

疑犯當時問「最近的車站在哪裡？」，對方好心回應「是中井車站喔！」，疑犯答謝後開車走，五分鐘又悄悄騎回男子身邊，趁其不備之時搶走他戴著的眼鏡。

這名受害男性受訪時表示，「感覺很恐怖，他悄悄來到我的身後，眼鏡就不見了，而且輕電單車一下就走遠，我根本追不到」，男子嚇到不知所措，只好報案求助。

警方循線鎖定了森徹的身分，來到他的住所傻眼。因為屋裡宛如眼鏡舖，各式的眼鏡一字排開，有膠框眼鏡、金屬邊框眼鏡、太陽眼鏡等，至少有51副。