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2025-01-14 17:30:00

東京神社辦「寒中水浴大會」　80名男女寒流下半裸泡冰塊浴求好運

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東京神社辦「寒中水浴大會」　80名男女半裸泡冰塊浴求好運

80名男女參加東京泡冰水祈福儀式。（圖／路透社）

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這幾天日本迎接最強寒流，在極寒天氣中，東京神社有一群人按照傳統舉辦「寒中水浴大會」，80名半裸男女浸入冰塊浴中祈福淨身，雖冷到發抖仍盼藉此祈求能好運一整年。

80名男女在攝氏3度的寒流下泡入冰水池

美聯社路透社報道，12日在東京中央區的鐵砲洲稻荷神社，獨特的新年儀式正式登場。

80名身穿白色束裝的女性及打赤膊僅穿兜褲布的男性，在攝氏3度的寒流下，下半身泡入放有大冰塊的池水當中，淨化身心。

 

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有人被冷到表情扭曲。（圖／美聯社）

有人被冷到表情扭曲。（圖／美聯社）

當中不乏連續挑戰幾十年的老人家

只見有人表情痛苦大喊，還有人幾乎快哭了，但大家仍堅持完成儀式。因為這樣的新年儀式，據信不僅能淨身，還能驅除過去一年所有不好的壞運和病痛，祈求新的一年有好運氣及身體健康。

而當中不僅有年輕力壯的小夥子，還不乏許多已經連續挑戰幾十年的老人家，各個不怕冷浸在刺骨的冰水當中。

冰水浴中的大冰塊。（圖／美聯社）

冰水浴中的大冰塊。（圖／美聯社）

參賽女子：冷到哭了　差點站不住

一名參賽女子受訪時表示，「我們差點站不住，還冷到哭了」，另一名長者表示，「我已經參加第21年了，每年都來祈求自己和家人健康並且要幸福」。

鐵砲洲稻荷神社的「寒中水浴大會」已經有70年的歷史，固定每年一月的第二個星期天舉行，過去曾有人為了求好運拚了，加碼挑戰緊抱大冰柱。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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