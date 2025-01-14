東京神社辦「寒中水浴大會」　80名男女寒流下半裸泡冰塊浴求好運

這幾天日本迎接最強寒流，在極寒天氣中，東京神社有一群人按照傳統舉辦「寒中水浴大會」，80名半裸男女浸入冰塊浴中祈福淨身，雖冷到發抖仍盼藉此祈求能好運一整年。

80名身穿白色束裝的女性及打赤膊僅穿兜褲布的男性，在攝氏3度的寒流下，下半身泡入放有大冰塊的池水當中，淨化身心。

據《美聯社》和《路透社》報道，12日在東京中央區的鐵砲洲稻荷神社，獨特的新年儀式正式登場。

當中不乏連續挑戰幾十年的老人家

只見有人表情痛苦大喊，還有人幾乎快哭了，但大家仍堅持完成儀式。因為這樣的新年儀式，據信不僅能淨身，還能驅除過去一年所有不好的壞運和病痛，祈求新的一年有好運氣及身體健康。

而當中不僅有年輕力壯的小夥子，還不乏許多已經連續挑戰幾十年的老人家，各個不怕冷浸在刺骨的冰水當中。