東京網紅餐廳推昆蟲料理 蟋蟀燉飯蠶蟲刺身水蟑螂梳打 顧客有這樣食評(多圖)

敢唔敢食？日本東京一間人氣打卡餐廳把昆蟲融入料理，有蟋蟀芝士意大利燉飯、蠶蟲皮刺身、水蟑螂蘋果梳打特飲等精緻餐點，供顧客品嚐。 以昆蟲藝術做裝飾 路透社報道，來自兵庫縣的上班族Takumi Yamamoto對吃蟲感興趣，小時候會吃沾上醬油的草蜢當零食，他近日專誠光顧東京網紅咖啡廳「Take-Noko」，店內布滿昆蟲藝術的裝飾，玻璃容器裡裝著活生生的甲蟲、螞蟻和蟑螂等。 Yamamoto點了蟋蟀芝士意大利燉飯、甲蟲幼蟲杏仁豆腐和水蟑螂蘋果特飲，大讚有這麼多種類的昆蟲菜餚供選擇，很有趣。之後的食評是：「所有食物都很美味。特別是水蟑螂蘋果梳打特飲，很清新、好喝，就像吃青蘋果那樣。」

日本古代有吃蟲傳統 餐廳的咖哩加入「蟋蟀肉丸」，蠶蟲脫下的皮売做刺身，蘋果梳打用水蟑螂做裝飾，聽說味道像蝦。餐廳經理Michiko Miura表示，在日本古代於肉類和魚類短缺的內陸地區，居民常吃草蜢、蠶和黃蜂，而這種飲食傳統在二戰期間和戰後糧食短缺下再度盛行，「最近飼養蟋蟀和麵包蟲作為食物方面取得進展，因此用昆蟲作為(食物)原材料的可能性正在增加。」 聯合國：昆蟲是可持續食物來源 因畜牧業對氣候變化帶來影響，極端天氣和地區衝突等也造成全球糧食安全問題，人們轉向研究昆蟲作為糧食，對高成本效益下飼養昆蟲的高品質和營養愈來愈感興趣。聯合國指，昆蟲可作為一種蛋白質食物的可持續來源，預料到2050年全球人口將增至97億，昆蟲可供應食用。