東京羽田機場日航客機跑道著火 379乘客機組人員全撤離 與海上保安廳定翼機碰撞(有片)

日本東京羽田機場今日(2日)近下午6時有一架日本航空客機降落時起火，現場傳出爆炸聲，大批乘客從機內逃出，目前消防正在救火，機內持續有火光，火勢及後更蔓延全機，無法控制，部份機身燒至支架外露。據報379名乘客及機組人員已撤離，目前羽田機場已全面關閉。

定翼機6人僅1人及時逃離

該架航班編號JAL516，從北海道新千歲機場出發，降落東京羽田機場，機上有367名乘客，及12名機組人員。日本海上保安廳表示，客機可能是準備降落時，與於跑道上準備起飛的一架MA722定翼機碰撞。定翼機機上當時有6人，僅1人及時逃離，其他5人下落不明。