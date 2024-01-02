熱門搜尋:
羽田機場 六合彩 日本地震 姜濤 農曆新年2024 叱咤2023 木屋燒烤 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 劉馬車
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-02 17:15:35

東京羽田機場日航客機跑道著火 379乘客機組人員全撤離 與海上保安廳定翼機碰撞(有片)

分享：
羽田機場日航著火（路透社）

羽田機場日航著火（路透社）

日本東京羽田機場今日(2日)近下午6時有一架日本航空客機降落時起火，現場傳出爆炸聲，大批乘客從機內逃出，目前消防正在救火，機內持續有火光，火勢及後更蔓延全機，無法控制，部份機身燒至支架外露。據報379名乘客及機組人員已撤離，目前羽田機場已全面關閉。

定翼機6人僅1人及時逃離

該架航班編號JAL516，從北海道新千歲機場出發，降落東京羽田機場，機上有367名乘客，及12名機組人員。日本海上保安廳表示，客機可能是準備降落時，與於跑道上準備起飛的一架MA722定翼機碰撞。定翼機機上當時有6人，僅1人及時逃離，其他5人下落不明。

機艙內部降落時濃煙密布

有乘客上載影片，可時機艙內部準備降落時濃煙密布，他們及時用緊急滑梯逃離現場。

 

 

羽田機場日航著火（路透社） 羽田機場日航著火 羽田機場日航著火 羽田機場日航著火 東京羽田機場日航客機跑道著火 乘客急逃生 東京羽田機場日航客機跑道著火 乘客急逃生 東京羽田機場 日航客機降落時跑道起火(有片) 東京羽田機場 日航客機降落時跑道起火(有片) 東京羽田機場 日航客機降落時跑道起火(有片) 東京羽田機場日航客機跑道著火 乘客急逃生 東京羽田機場 日航客機降落時跑道起火(有片) 東京羽田機場日航客機跑道著火 400乘客機組人員已撤離 東京羽田機場日航客機跑道著火 400乘客機組人員已撤離 東京羽田機場日航客機跑道著火 400乘客機組人員已撤離
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受