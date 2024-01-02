東京羽田機場日航客機跑道著火 379乘客機組人員全撤離 與海上保安廳定翼機碰撞(有片)

日本東京羽田機場今日(2日)近下午6時有一架日本航空客機降落時起火，現場傳出爆炸聲，大批乘客從機內逃出，目前消防正在救火，機內持續有火光，火勢及後更蔓延全機，無法控制，部份機身燒至支架外露。據報379名乘客及機組人員已撤離，目前羽田機場已全面關閉。
定翼機6人僅1人及時逃離
該架航班編號JAL516，從北海道新千歲機場出發，降落東京羽田機場，機上有367名乘客，及12名機組人員。日本海上保安廳表示，客機可能是準備降落時，與於跑道上準備起飛的一架MA722定翼機碰撞。定翼機機上當時有6人，僅1人及時逃離，其他5人下落不明。
機艙內部降落時濃煙密布
有乘客上載影片，可時機艙內部準備降落時濃煙密布，他們及時用緊急滑梯逃離現場。
いや、飛行機だ、JALの飛行機が胴体着陸してるように見えて、飛行機の中から炎が出てる...エンジンが地面に接触してる...なんなんだ今年は #飛行機火災 #羽田空港 pic.twitter.com/hMZHkv8Jik— Ma (@John_Doeo_o) January 2, 2024
羽田やばい pic.twitter.com/bg4E11EvfN— あると (@aruto7373) January 2, 2024
羽田飛行機炎上— しょー (@R_xy74) January 2, 2024
ヤバすぎる#羽田空港
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死ぬかと思った pic.twitter.com/S7rDPmyssl— あ (@alto_maple) January 2, 2024