東京羽田機場飛機相撞 日航客機起火 379人奇蹟生還

日本東京羽田機場昨發生飛機相撞事故，一架載有379名乘客和機組人員的日航客機降落時，與運送物資到元旦地震災區、準備飛往新潟的海上保安廳飛機相撞。兩機相撞發生爆炸並產生巨大火球，客機著火在跑道上滑行，震驚國內外傳媒，擔心機上人員安危。幸最後全機人員順利疏散，傳媒形容是奇蹟。當局指客機最少17人受傷，海上保安廳飛機上5名人員不幸罹難，機師重傷。本港入境處昨晚稱，接獲10名乘搭涉事客機港人求助。(圖：美聯社、互聯網)

事發在當地傍晚5時47分，航班編號JL516的日航A350空中巴士客機載有367名乘客，包括8名兒童，以及12名機組成員，從北海道新千歲機場飛抵羽田。乘客憶述稱，感到降落時像撞到東西猛然震盪，窗外有火光，機艙充滿煙霧。傳媒直播畫面可見火勢迅速蔓延全機，機身最終燒成廢鐵。有乘客稱以為會死掉，其所拍片段可見乘客在煙霧瀰漫的機艙內不知所措。

港人憶述驚險逃生 引擎爆炸前離開

有香港乘客描述，機上全員驚險避過一劫。所有乘客都感到害怕，空姐用日語叫大家保持冷靜和留在座位，約1分鐘後指示大家用逃生滑梯撤離。飛機左邊引擎爆炸時大部分人已逃離，他當時撤離約100米遠。另一人指，空姐看來也有點害怕，打開逃生門後叫大家甚麼也不要理，先衝落去。他與家人安全後回頭一望見機頭已著火。事發後羽田機場所有跑道關閉，至昨晚，除了肇事跑道，其他3條重開。當局稱，會盡快恢復機場全面運作。昨日最少有5班往返羽田機場及本港的航班受影響。