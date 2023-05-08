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2023-05-08 18:36:19

東京西新井車站咖啡罐爆炸2傷 警方拘捕放罐外籍男(有片)

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咖啡罐突然爆炸並噴出液體。(互聯網)

咖啡罐突然爆炸並噴出液體。(互聯網)

日本東京足立區西新井車站周一(8)傳出爆炸聲，一個放置在自動售票機附近的咖啡罐突然爆裂，導致附近兩人受輕傷。警方翻查閉路電視，發現一名男子放置該罐子。報道指，警方已拘捕一名年約40歲的外籍男子，懷疑他涉案。

日本放送協會(NHK)報道，事發於當地時間下午近4時，警視廳接獲足立區東武晴空塔線的西新井車站站務員通報，表示車站內「傳出砰的爆炸聲，有一個罐子突然爆炸」。

咖啡罐放置在自動售票機前，警方及爆炸處理課人員到場調查。(互聯網)

咖啡罐放置在自動售票機前，警方及爆炸處理課人員到場調查。(互聯網)

女子被熱液體濺中

警方趕到現場，發現自動售票機旁邊有一個破裂的罐子，當時附近一名20多歲女子被罐中液體噴濺，導致頭部受輕傷，另一人則手腕受傷。女傷者表示，「感覺噴濺到身上的液體熱熱的」。

警視廳表示，咖啡罐上被開了數個洞。警方翻查閉路電視片段發現，一名男子放下咖啡罐後離開，警視廳正在調查罐中液體成分及事發經過。

東武鐵道公司表示，晴空塔線正常運作，不受事件影響。

東京西新井車站 東京西新井駅
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