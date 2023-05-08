東京西新井車站咖啡罐爆炸2傷 警方拘捕放罐外籍男(有片)

日本東京足立區西新井車站周一(8日)傳出爆炸聲，一個放置在自動售票機附近的咖啡罐突然爆裂，導致附近兩人受輕傷。警方翻查閉路電視，發現一名男子放置該罐子。報道指，警方已拘捕一名年約40歲的外籍男子，懷疑他涉案。
日本放送協會(NHK)報道，事發於當地時間下午近4時，警視廳接獲足立區東武晴空塔線的西新井車站站務員通報，表示車站內「傳出砰的爆炸聲，有一個罐子突然爆炸」。
女子被熱液體濺中
警方趕到現場，發現自動售票機旁邊有一個破裂的罐子，當時附近一名20多歲女子被罐中液體噴濺，導致頭部受輕傷，另一人則手腕受傷。女傷者表示，「感覺噴濺到身上的液體熱熱的」。
警視廳表示，咖啡罐上被開了數個洞。警方翻查閉路電視片段發現，一名男子放下咖啡罐後離開，警視廳正在調查罐中液體成分及事發經過。
東武鐵道公司表示，晴空塔線正常運作，不受事件影響。
東京 足立区の東武スカイツリーラインの西新井駅で券売機の近くに置かれていた缶が突然、破裂して女性がけがをした事件で、警視庁は外国籍とみられる40代の男の身柄を確保したということです。https://t.co/IWo8kiEeng#nhk_video pic.twitter.com/5kmyqqu9sC— NHKニュース (@nhk_news) May 8, 2023