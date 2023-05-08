東京西新井車站咖啡罐爆炸2傷 警方拘捕放罐外籍男(有片)

日本東京足立區西新井車站周一(8日)傳出爆炸聲，一個放置在自動售票機附近的咖啡罐突然爆裂，導致附近兩人受輕傷。警方翻查閉路電視，發現一名男子放置該罐子。報道指，警方已拘捕一名年約40歲的外籍男子，懷疑他涉案。

日本放送協會(NHK)報道，事發於當地時間下午近4時，警視廳接獲足立區東武晴空塔線的西新井車站站務員通報，表示車站內「傳出砰的爆炸聲，有一個罐子突然爆炸」。