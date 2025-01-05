東京豐洲市場新年首場吞拿魚拍賣　破2億日圓成交歷來次高「日本一」

來自青森縣、重276公斤的藍鰭吞拿魚封今年的「日本一」，以2.07億日圓(約1,000萬港元)成交。(美聯社)

日本東京豐洲市場周日清晨5時舉行2025年首場吞拿魚拍賣，是魚市場一年一度的盛事，來自青森縣、重276公斤的藍鰭吞拿魚封今年的「日本一」，以2.07億日圓(約1,000萬港元)成交，是1999年有紀錄以來，第二高成交價。

吞拿魚「日本一」｜由高級壽司店「銀座小野寺」投得

今年首場拍賣吞拿魚王由山幸水產批發商投得，而該公司是受高級壽司店「銀座小野寺」委託參與競投。這兩間公司已連續5年用最高價標到藍鰭吞拿魚，不過今年成交價遠超去年的逾1.14億日圓(約560萬港元)。