東京豐洲市場新年首場吞拿魚拍賣　破2億日圓成交歷來次高「日本一」

日本東京豐洲市場周日清晨5時舉行2025年首場吞拿魚拍賣，是魚市場一年一度的盛事，來自青森縣、重276公斤的藍鰭吞拿魚封今年的「日本一」，以2.07億日圓(約1,000萬港元)成交，是1999年有紀錄以來，第二高成交價。
吞拿魚「日本一」｜由高級壽司店「銀座小野寺」投得
今年首場拍賣吞拿魚王由山幸水產批發商投得，而該公司是受高級壽司店「銀座小野寺」委託參與競投。這兩間公司已連續5年用最高價標到藍鰭吞拿魚，不過今年成交價遠超去年的逾1.14億日圓(約560萬港元)。
吞拿魚「日本一」｜「望吃了的人有美好一年」
「山幸」會長山口幸隆表示：「這條吞拿魚是市場上所有吞拿魚中最新鮮的。雖然能登半島的災區情況仍然困難，但如果我們能通過這次拍賣為日本帶來一些活力，我會感到高興。」擁有銀座小野寺的餐飲集團小野寺控股社長長尾真司則說，很高興今年也標到品質非常好的藍鰭吞拿魚，「因為是吉祥之物，希望大家吃了這條藍鰭吞拿魚後，能度過美好的一年」。
豐洲市場新年拍賣的最高紀錄是在2019年創下，當時一條藍鰭吞拿魚以3.336億日圓(約1,700萬港元)成交。今年的成交價創第二高，反映隨著新冠疫情的影響逐漸減退，市場價格呈回升趨勢。