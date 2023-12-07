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國際
2023-12-07 15:05:56

東京迪士尼巡遊馴鹿掀米妮裙子　被轟鼓吹性騷擾迪士尼道歉

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迪士尼巡遊的馴鹿表演員因為掀米妮裙子，影片引起爭議。(影片截圖)

迪士尼巡遊的馴鹿表演員因為掀米妮裙子，影片引起爭議。(影片截圖)

日本東京迪士尼樂園的卡通人物巡遊玩出禍？近日在日本的社交媒體上流傳， 一段在迪士尼拍到的巡遊片段，期間穿上馴鹿衣着的表演者，走到花車旁邊，把扮演米妮的裙子掀起。事件引發爭議，指迪士尼公然在兒童面前作性騷擾舉動，又批評迪士尼此舉是在鼓吹有關的性騷擾行為。

有關的影片是在拍攝東京迪士尼直至聖誕為止的聖誕巡遊，片中一隻馴鹿就走到花車旁，把在車上的米妮掀起其裙子。馴鹿之後行開，而米妮就作狀指控馴鹿的行為。

米妮作指罵狀。(影片截圖) 馴鹿就走在花車旁。(影片截圖)

事件在日本的社交媒體引發爭議，有網民批評：「這絕對就是性騷擾，迪士尼應禁止這行為」，也有指：「讓孩子在看的情況下這樣做，可以理解為迪士尼對性騷擾的許可」、「如果掀裙子都可以，那就是否把褲子除下也可以」。日本媒體指，在社交媒體可以發現，有關的掀裙子的行為其實已經存在多年。有媒體向迪士尼的營運公司查詢事件，東京迪士尼方面回應指已經留意到有關的事件，並且在調查事件的詳情，但是對於有公眾對有關事件感到不快，樂園為此致歉。

網民認為吉祥物行為已有多年

雖然有關行為被批評，但也有人認為事件可以接受。有人認為「掀裙子可以被理解為小惡作劇的感覺吧」，也有人在質疑為何吉祥物的惡作劇都需要惹來批判，又指吉祥物掀裙的惡作劇其實已有多年。

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