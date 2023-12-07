東京迪士尼巡遊馴鹿掀米妮裙子　被轟鼓吹性騷擾迪士尼道歉

日本東京迪士尼樂園的卡通人物巡遊玩出禍？近日在日本的社交媒體上流傳， 一段在迪士尼拍到的巡遊片段，期間穿上馴鹿衣着的表演者，走到花車旁邊，把扮演米妮的裙子掀起。事件引發爭議，指迪士尼公然在兒童面前作性騷擾舉動，又批評迪士尼此舉是在鼓吹有關的性騷擾行為。

有關的影片是在拍攝東京迪士尼直至聖誕為止的聖誕巡遊，片中一隻馴鹿就走到花車旁，把在車上的米妮掀起其裙子。馴鹿之後行開，而米妮就作狀指控馴鹿的行為。