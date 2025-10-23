東京迪士尼樂園機動遊戲事故　美女與野獸設施安全帶勒3歲童

日本東京迪士尼樂園在今日（23日）證實，一名3歲的小童日前在樂園內的「美女與野獸」遊樂設施上遇到意外，需要緊急送院。據網民表示，事發時一名小孩被設施的安全帶勒頸而呼叫救援。
在社交平台Threads上，有日本網民透露了有關的事故，媒體向東京迪士尼樂園進行查詢，樂園表示事故在周二（21日）發生：「確實有緊急事故，客人需要送院搶救」，不過樂園拒絕透露詳情，僅稱「由於涉及個人訊息，因此很難提供有關發生的事情及客人症狀的詳細資訊。」由於有關的「美女與野獸」遊樂設施，使用者在搭乘時需要佩戴一條綁在腰間的安全帶，並會在出發前進行檢查確定。在行駛途中，安全帶無法解開，並且會在出現鬆動時自動收緊。據東京迪士尼表示，在事件中安全帶的位置出現偏離，但未有透露原因等。而樂園表示，設施需不允許無法獨自坐下的遊客使用，但容許家長抱着兒童使用設施。
▼網傳事發影片▼
噂の美女と野獣で子供の首が締まった話はこの動画か！ pic.twitter.com/emRB5ivhBj— 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒐𝒏 (@makotofalcon) October 22, 2025
網稱超過8分鐘沒人理
據Threads上已刪除的帖文，有人稱在「美女與野獸」的設施內，一名3歲的幼童頭部被安全帶纏住，超過8分鐘的時間沒有人停止設施以及救援，坐在同一設施的所有人嘗試協助及呼救，甚至利用手機燈發出「SOS」的訊息都沒有人理會。又指樂園沒有呼喚警察或是救護車，反而是由一名遊人代為致電緊急電話，孩子在事故2個小時後才被送院。樂園就表示，有關設施有專人監察，在發生異常情況會緊急停止，樂園稱已向員工交代今次事故，並會加強監察情況。
然而網民對樂園的事故反應不一，有人質疑有關的帖文真假，因為他們遊玩時設施是安全，而且有限制不適當人士參與。亦有人批評，如果事件屬實，樂園的應對有嚴重的問題，並認為有需要作出道歉。