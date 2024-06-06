東京迪士尼海洋新園區開幕 首日民眾湧入園超興奮(多圖)

往日本東京旅遊有新去處，東京迪士尼海洋新園區「夢幻泉鄉」(Fantasy Springs)周四已開幕，以迪士尼電影《魔雪奇緣》、《小飛俠》和《長髮公主》分成3個區域，共有4個遊樂設施和4間餐廳，還有一間酒店。這是自東京迪士尼海洋2001年開業以來最大擴建項目，佔地14萬平方米，相等於約3個東京巨蛋(Tokyo Domes)體育館那麼大，斥資約3,200億日圓(約160億港元)。

在開幕禮上，營運公園的東方樂園會長兼行政總裁高野由美子表示：「我們一直期待這一刻，歡迎大家來到這個新奇幻世界。」當樂園在早上8時正式開門時，大批男女老幼的迪士尼粉絲湧入這個新園區，期待進入如置身電影世界的遊樂設施。在「小飛俠的夢幻島探險」，採取了3D技術，讓遊客看著屏幕與小飛俠一起探險，有人形容「感覺如飛翔」。