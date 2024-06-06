東京迪士尼海洋新園區開幕 首日民眾湧入園超興奮(多圖)

往日本東京旅遊有新去處，東京迪士尼海洋新園區「夢幻泉鄉」(Fantasy Springs)周四已開幕，以迪士尼電影《魔雪奇緣》、《小飛俠》和《長髮公主》分成3個區域，共有4個遊樂設施和4間餐廳，還有一間酒店。這是自東京迪士尼海洋2001年開業以來最大擴建項目，佔地14萬平方米，相等於約3個東京巨蛋(Tokyo Domes)體育館那麼大，斥資約3,200億日圓(約160億港元)。
在開幕禮上，營運公園的東方樂園會長兼行政總裁高野由美子表示：「我們一直期待這一刻，歡迎大家來到這個新奇幻世界。」當樂園在早上8時正式開門時，大批男女老幼的迪士尼粉絲湧入這個新園區，期待進入如置身電影世界的遊樂設施。在「小飛俠的夢幻島探險」，採取了3D技術，讓遊客看著屏幕與小飛俠一起探險，有人形容「感覺如飛翔」。
東京迪士尼海洋新園區｜「電影世界真實地重現」
一對年輕夫婦是迪士尼粉絲，說為《長髮公主》景點而來，讚嘆「電影世界真實地重現，而且震撼」。一名身穿公主裙的5歲小女孩也讚「景點很美，也很有趣」，身旁的媽媽說感動到流下眼淚，因為與電影世界一樣。另一對母女，母親較女兒還要激動，說：「很感動，差點哭了。」
東京迪士尼海洋新園區｜須持「預約等候卡」或「迪士尼尊享卡」
在開業初期，進入「夢幻泉鄉」園區除了要購買迪士尼海洋入場券，入園者還須持有免費的預約等候卡(Standby Pass)或付費的迪士尼尊享卡(Disney Premier Access)，兩種門券每天限量派發，額滿後沒有門券不可進入「夢幻泉鄉」。另外持一日護照：神奇的夢幻泉鄉(1-Day Passport: Fantasy Springs Magic)，以及東京迪士尼海洋夢幻泉鄉酒店(Tokyo DisneySea Fantasy Springs Hotel)的住客證明，也可以進入該園區。