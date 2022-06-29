東京連續3日發供電緊張警報　酷熱持續上周4551人中暑送院

日本酷熱天氣持續，東京電力今日(29日)再度發布電力供應緊張警報，已經是連續3日發出有關警報，並指今日狀況是3日以來最為嚴峻。關東內陸的群馬縣伊勢崎市，繼上周末之後再錄得逾40度高溫，而福島縣郡山市今日下午有近萬戶停電。

日本政府表示，東京電力通報今日後備電力再度少於5%，因此再度發出電力供應緊張警報，呼籲市民節約用電，尤其在今日下午3時至晚上8時，為3日以來最長。當中可能有一段長時間後備電力不足3%，將影響供電的穩定。在東北的福島縣，下午約2時左右，郡山市接獲約9,800宗停電的呈報，東北電力之後表示停電原因是有小動物進入當地一個變電站，並觸碰到電力裝置，電力約一個小時後恢復正常。另外，將重新啟用的姉崎火力發電廠正進入準備階段，預計在明日(30日)開始重新供應電力，以舒緩目前電子緊張的狀況。