東京連續3日發供電緊張警報　酷熱持續上周4551人中暑送院

日本酷熱天氣持續，東京電力今日(29日)再度發布電力供應緊張警報，已經是連續3日發出有關警報，並指今日狀況是3日以來最為嚴峻。關東內陸的群馬縣伊勢崎市，繼上周末之後再錄得逾40度高溫，而福島縣郡山市今日下午有近萬戶停電。
日本政府表示，東京電力通報今日後備電力再度少於5%，因此再度發出電力供應緊張警報，呼籲市民節約用電，尤其在今日下午3時至晚上8時，為3日以來最長。當中可能有一段長時間後備電力不足3%，將影響供電的穩定。在東北的福島縣，下午約2時左右，郡山市接獲約9,800宗停電的呈報，東北電力之後表示停電原因是有小動物進入當地一個變電站，並觸碰到電力裝置，電力約一個小時後恢復正常。另外，將重新啟用的姉崎火力發電廠正進入準備階段，預計在明日(30日)開始重新供應電力，以舒緩目前電子緊張的狀況。
伊勢崎再錄逾40度高溫
日本大多數地方受嚴熱天氣影響。東京都已連續5日錄得35度以上的高溫，繼續創下6月最長的酷暑日。在關東的群馬縣，伊勢崎市繼上周末之後，再次錄得逾40度的高溫，是全日本史上首次在6月出現兩日高過40度的高溫。日本總務省的消防廳透露，在本月20日至26日期間，全日本就有4,551宗中暑而要召喚救護車的報告，是有紀錄以來6月最多數字，當中2,458人為65歲以上的長者，較之前一星期多3,200宗，並且有89人情況嚴重，4人中暑死亡。