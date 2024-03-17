東京都浣熊泛濫 破壞農田捕食瀕危動物 1年農作物損失851萬日圓創新高

日本從1970年代起曾興起一陣浣熊飼養潮，但其後因棄養導致大量浣熊流落野外並繁衍後代，牠們大肆破壞農作物，甚至捕食瀕危物種。根據統計，浣熊2022年度單在東京就帶來851萬日圓(約44.6萬港元)農作物損失，數字創歷來新高。

《讀賣新聞》報道，東京都遭受被指定為「特定外來生物」的浣熊所帶來的危害持續增加，除了2022年度農作物損失達到破紀錄的851萬日圓，浣熊也會捕食瀕危物種「東京山椒魚」，對此當局正苦思如何應對。

農民抱怨：浣熊吃番 薯吃到一個不剩

在東京都町田市種植番薯(地瓜)等作物的54歲農民表示，用心栽種的農作物被這樣亂吃真的很氣憤。其農作物約5年前也曾遭浣熊破壞，所種的番薯被挖到一個不剩，還有飼養的4、5隻雞也被浣熊捕食。他其後在雞舍附近放置捕獸籠，結果真的捕捉到浣熊。也在農田四周設置通電圍欄，但農作物仍受破壞，即使通電圍欄有一定效果，也無法讓損失減至零。