東京都浣熊泛濫 破壞農田捕食瀕危動物 1年農作物損失851萬日圓創新高

日本從1970年代起曾興起一陣浣熊飼養潮，但其後因棄養導致大量浣熊流落野外並繁衍後代，牠們大肆破壞農作物，甚至捕食瀕危物種。根據統計，浣熊2022年度單在東京就帶來851萬日圓(約44.6萬港元)農作物損失，數字創歷來新高。
《讀賣新聞》報道，東京都遭受被指定為「特定外來生物」的浣熊所帶來的危害持續增加，除了2022年度農作物損失達到破紀錄的851萬日圓，浣熊也會捕食瀕危物種「東京山椒魚」，對此當局正苦思如何應對。
農民抱怨：浣熊吃番薯吃到一個不剩
在東京都町田市種植番薯(地瓜)等作物的54歲農民表示，用心栽種的農作物被這樣亂吃真的很氣憤。其農作物約5年前也曾遭浣熊破壞，所種的番薯被挖到一個不剩，還有飼養的4、5隻雞也被浣熊捕食。他其後在雞舍附近放置捕獸籠，結果真的捕捉到浣熊。也在農田四周設置通電圍欄，但農作物仍受破壞，即使通電圍欄有一定效果，也無法讓損失減至零。
為何浣熊泛濫？
日本政府環境省表示，因為1970年代電視播映以浣熊為主角的卡通，讓浣熊在日本相當受歡迎，增加了從外國進口的數量。然而，很多浣熊長大後性情變得粗暴，結果基於很多飼主棄養等原因，導致浣熊野生化。
東京都內於2003年度首次確認有浣熊危害農作物。都政府指出，農損情況在2006年度急速增加，但之後又一度趨緩。惟2015年度後受害程度再增加，到2022年度時已高達歷史新高的851萬日圓。
捕獲浣熊數目增多
捕獲浣熊也有增加趨勢，2005年度捕獲36隻，到2009年度時已突破100隻；2019年度捕獲834隻，至2022年度捕獲增至1,282隻。
東京都政府2013年度針對浣熊與同樣帶來危害的果子狸制訂防治計劃，包括使用小型捕獸籠活捉，及適當處理樹木上殘留果實或廢棄農作物等措施。
浣熊可能造成更嚴重危害
熟知浣熊生態的日本國立研究開發法人「農業及食品產業技術綜合研究機構」主任研究員小坂井千夏表示，要根除浣熊帶來的危害，需要個人與行政單位合作，利用有限預算進行有效率的捕捉。
小坂井還指出，如果任由浣熊隨意活動，牠們有可能會在民宅屋頂等地方棲身，且傳播傳染病。