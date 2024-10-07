東京都駐日美軍4.7萬噸「毒廢水」疑外洩　或誘發多種癌症

近日，日媒披露位於東京都的駐日美軍橫田基地遭曝8月或外洩有害污水，而東京都政府事發一個月後才知情。據悉，該污水中含有的物質或引發多種癌症。

據報道，3日，日本防衛省北關東防衛局將這一訊息作為美方資訊通報東京等當局。據東京都政府稱，8月30日，暴雨導致約4.7萬噸PFAS污水外溢，流入基地消防訓練區水庫的排水溝裡，美方承認洩漏到基地外的可能性很高。

據《東京新聞》（Tokyo-np）5日報道，東京都政府消息人士稱，今年8月，位於東京都地區的美軍橫田基地疑似發生了含全氟和多氟烷基物質的污水（PFAS）洩漏事故，部分污水可能透過排水溝流到基地外。

日本政府強烈憤慨

對此，東京都政府和橫田基地所在地方政府對此表示強烈憤慨，批評日本政府在事發一個多月後才告知相關資訊。東京都政府4日要求日本防衛大臣中谷元同美軍交涉，進入基地展開調查。

據悉，橫田基地距離東京市中心約40公里。去年7月，美軍曾承認基地發生過含有PFAS的滅火泡沫劑外洩。在基地附近的東京都多摩地區，超半數受檢者血液檢測顯示相關物質超標，據信受此影響。

據公開資料，PFAS的全名為「全氟/多氟烷基物質（Per- and Polyfluorinated Alkyl Substances）」，是近年來歐美十分關注的環境持久性物染物質（POPs）。PFAS的化學性質相當穩定且難被分解，並容易累積在環境中，世界各國仍在持續評估這類化合物對於人體的健康風險。有專家指出，長期大量飲用這類物質污染的水可能影響生殖健康和兒童生長發育，甚至引發乳癌、攝護腺癌等疾病。