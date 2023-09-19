東京金融區地盤15噸工字鐵掉落　至少2死3傷（有片）

日本傳媒報道，在今早9時20分，鄰近東京車站的八重洲地區，一條工字鐵在地盤吊起時掉落，有工人隨工字鐵跌落。日本警視廳中央署以及東京消防廳表示，有5名20至40歲的男性工人受傷，當中2名分別30多及40多歲的工人在移送醫院後證實死亡，至於另外3人受傷，當中1名40多歲工人重傷並昏迷，另外2名20多歲工人仍然清醒送院。

日本東京的金融區今早（19日）發生嚴重工業意外，在八重洲的一個建築工地，一條重約15噸的工字鐵掉落，造成至少2人死亡、3人受傷，當中至少1人仍然昏迷。

▼工字鐵掉落影片▼

▼NHK直昇機片段▼

原定2025年落成

警方表示，現場的一條重約15噸的工字鐵從7樓跌落3樓，包括2名死者在內的4名工人跟隨工字鐵掉落，另一名在3樓工作的工人亦被波及，警方正調查意外的原因。意外現場距離JR東京站的八重洲出口約100米的商業區，地盤在2021年開始工作，原定在2025年建成樓高51層辦公室及商業大樓。共同建築的大林組及大成建設合組的公司，回應傳媒時表示，目前仍在了解現場的狀況。

在地盤的工人向傳媒表示，當時感覺到一下的搖晃，然後就聽到一聲巨響，之後就看到地盤一片凌亂，並有工人倒下。至於一位鄰近酒店工作的男子表示，聽到一下如雷的聲音後，感到好似地震一樣，之後望向地盤見到工人非常緊張，情況混亂。然後他見到有一名約40至50歲的工人血流披臉被送出。

有在附近工作的咖啡店職員表示：「我聽到了好像行雷一樣的聲音，之後很快就有救護車到來的聲了。」而另一位在附近路過的女性亦指，當時聽到一聲巨響，過去從沒發生過這樣的事。

▼意外後的拯救情況▼