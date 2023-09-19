東京金融區地盤15噸工字鐵掉落　至少2死3傷（有片）

日本東京的金融區今早（19日）發生嚴重工業意外，在八重洲的一個建築工地，一條重約15噸的工字鐵掉落，造成至少2人死亡、3人受傷，當中至少1人仍然昏迷。
日本傳媒報道，在今早9時20分，鄰近東京車站的八重洲地區，一條工字鐵在地盤吊起時掉落，有工人隨工字鐵跌落。日本警視廳中央署以及東京消防廳表示，有5名20至40歲的男性工人受傷，當中2名分別30多及40多歲的工人在移送醫院後證實死亡，至於另外3人受傷，當中1名40多歲工人重傷並昏迷，另外2名20多歲工人仍然清醒送院。
▼工字鐵掉落影片▼
【事故瞬間映像】八重洲一丁目東B地区再開発の鉄骨落下事故の瞬間が八重洲ライブカメラが捉えていました 閲覧注意です— ベリーテクノ【超絶底辺YouTuber】 (@beriitekuno50) September 19, 2023
これを見ると上空でクレーンで鉄骨が吊されていて突然落下 その後砂ぼこりのようなものが見えます pic.twitter.com/Cb6NuaikyK
▼NHK直昇機片段▼
東京 日本橋の工事現場で鉄骨落下と通報があり、4人が巻き込まれ、いずれも意識不明の重体だということですhttps://t.co/PP6UN6AK4P#nhk_video pic.twitter.com/VUiyWSDo4I— NHKニュース (@nhk_news) September 19, 2023
原定2025年落成
警方表示，現場的一條重約15噸的工字鐵從7樓跌落3樓，包括2名死者在內的4名工人跟隨工字鐵掉落，另一名在3樓工作的工人亦被波及，警方正調查意外的原因。意外現場距離JR東京站的八重洲出口約100米的商業區，地盤在2021年開始工作，原定在2025年建成樓高51層辦公室及商業大樓。共同建築的大林組及大成建設合組的公司，回應傳媒時表示，目前仍在了解現場的狀況。
在地盤的工人向傳媒表示，當時感覺到一下的搖晃，然後就聽到一聲巨響，之後就看到地盤一片凌亂，並有工人倒下。至於一位鄰近酒店工作的男子表示，聽到一下如雷的聲音後，感到好似地震一樣，之後望向地盤見到工人非常緊張，情況混亂。然後他見到有一名約40至50歲的工人血流披臉被送出。
有在附近工作的咖啡店職員表示：「我聽到了好像行雷一樣的聲音，之後很快就有救護車到來的聲了。」而另一位在附近路過的女性亦指，當時聽到一聲巨響，過去從沒發生過這樣的事。
▼意外後的拯救情況▼
【中央区 工事中に鉄骨が10階から落下】— 事件速報 (@tokyoaccident) September 19, 2023
ーー轟音を上げ 工場作業員も共に落下ーー
中央区日本橋3丁目4番、東京駅八重洲口の付近、東京・日本橋のビル工事現場で事故が発生しています。従業員と鉄骨が10階から落下し、4名が意識不明の情報です。#緊急速報 #レスキュー隊 pic.twitter.com/Xsy5NxAMv9