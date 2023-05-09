東京銀座地鐵今再現可疑物　東武線爆炸中國籍疑兇稱將清潔劑帶回家

日本東京都周一（8日）接連發生爆炸以及搶劫，銀座地鐵站今日（9日）又有「炸彈」驚魂。不過最後證實其實只是一盒克力架餅乾。至於在東武鐵路西新井站的爆炸，被捕的中國籍男子解釋，爆炸的是自己原本想帶回家的工作時所用清潔劑。
東京銀座周一發生搶劫案後，銀座今日再有事故，在下午4時50分左右，銀座通往地鐵線的地下通道，發現一個可疑物品。日本警視廳隨即派員封鎖有關位置，檢查可疑物品。警視廳派出爆炸品處理組出動，並封鎖了通道的部份路段，禁止一般人接近。不過東京地鐵就未有停駛。不過及後警方證實，有關可疑物品並非爆炸品，而是一盒克力架餅乾。另外，在福岡的JR博多站的一個男廁，據報亦有發現可疑物品。警察封鎖現場後，將可疑物品帶走。
疑清潔劑與鋁罐產生壓力致爆炸
另外，有關於周一在東武西新井站發生的爆炸事件，警方證實被捕是一名49歲的中國籍男子。男子向警方供稱，自己並不是故意將爆炸的咖啡罐放在車站，又指他本身是想把工作用的清潔劑帶回家使用，不過日本警方表示仍需要就事件小心進行調查。日本傳媒報道指，發生爆炸的咖啡罐是鋁罐，疑因為盛載的是強鹼性液體，令到罐受到壓力造成破裂。
東京過去也發生過類似事件。在2012年的10月，一輛東京地鐵列車在接近本鄉三丁目站時，同樣有咖啡罐爆炸，造成16名男女受傷。持有該罐的女子當時表示，那是從自己工作的食肆，將工作時的清潔劑放入罐內帶回家，途中發生爆炸。