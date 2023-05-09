東京銀座地鐵今再現可疑物　東武線爆炸中國籍疑兇稱將清潔劑帶回家

日本東京都周一（8日）接連發生爆炸以及搶劫，銀座地鐵站今日（9日）又有「炸彈」驚魂。不過最後證實其實只是一盒克力架餅乾。至於在東武鐵路西新井站的爆炸，被捕的中國籍男子解釋，爆炸的是自己原本想帶回家的工作時所用清潔劑。

東京銀座周一發生搶劫案後，銀座今日再有事故，在下午4時50分左右，銀座通往地鐵線的地下通道，發現一個可疑物品。日本警視廳隨即派員封鎖有關位置，檢查可疑物品。警視廳派出爆炸品處理組出動，並封鎖了通道的部份路段，禁止一般人接近。不過東京地鐵就未有停駛。不過及後警方證實，有關可疑物品並非爆炸品，而是一盒克力架餅乾。另外，在福岡的JR博多站的一個男廁，據報亦有發現可疑物品。警察封鎖現場後，將可疑物品帶走。