東京銀座Rolex專門店劫案4人被捕　警方圍捕畫面曝光 (有片)

日本東京銀座昨日一間高級手錶店遭3名蒙面男子搶劫，掠走逾30隻名錶，損失超過1億日圓(約580萬港元)。警方追蹤匪徒逃走路線，同日晚間在赤坂一間公寓成功拘捕4人。警方圍捕疑犯過程曝光。

案發在當地時間昨日下午6點半，涉事的是位於銀座8丁目一間勞力士專門店ロレックス専門店クォーク銀座888店。3名男子戴著面罩，駕駛一輛白色車輛到場，闖入店裡搶掠。警方表示，沒有民眾或店員在這事件中受傷，搶匪在銀座搶完後一路逃到赤坂棄車，警方在晚間於距離搶案3公里遠的赤坂一帶，找到作案用廂型車及藏匿公寓，警方圍捕後4人都在赤坂逮捕，目前正訊問4人以瞭解詳細案情。