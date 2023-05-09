東京銀座Rolex專門店劫案4人被捕　警方圍捕畫面曝光 (有片)

日本東京銀座昨日一間高級手錶店遭3名蒙面男子搶劫，掠走逾30隻名錶，損失超過1億日圓(約580萬港元)。警方追蹤匪徒逃走路線，同日晚間在赤坂一間公寓成功拘捕4人。警方圍捕疑犯過程曝光。
案發在當地時間昨日下午6點半，涉事的是位於銀座8丁目一間勞力士專門店ロレックス専門店クォーク銀座888店。3名男子戴著面罩，駕駛一輛白色車輛到場，闖入店裡搶掠。警方表示，沒有民眾或店員在這事件中受傷，搶匪在銀座搶完後一路逃到赤坂棄車，警方在晚間於距離搶案3公里遠的赤坂一帶，找到作案用廂型車及藏匿公寓，警方圍捕後4人都在赤坂逮捕，目前正訊問4人以瞭解詳細案情。
警員冒墮樓危險 經露台跨到隔壁單位
網上有多段警員圍捕疑犯影片流傳，其中一段影片顯示，有警員在一幢公寓一個單位的露台，跨越到隔壁一個單位並進入室內，可見該樓層至少有層樓高，警員似乎沒有配帶安全繩之類。其後見多名警員在單位露台對一名人士進行拘捕。另一影片顯示，警員將一名男子由圍牆上拉到地面，多名警員一哄而上將他拘捕。
銀座の高級時計店に押し入った強盗の身柄確保の瞬間／港区赤坂（動画の0:24くらいから） pic.twitter.com/eeYs8tDKxI— わかめ (@traveler_wakame) May 8, 2023
銀座の強盗犯、また1人確保！— TikTokの痛い人たち (@itaiTikTok) May 8, 2023
銀座の時計店に侵入した強盗犯の1人が塀を乗り越えて逃走を試みたところで確保されました。pic.twitter.com/pNTpS5nZz8