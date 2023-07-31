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國際
2023-07-31 18:20:10

東京隅田川煙花大會相隔4年再開　破紀錄逾百萬人聚集觀看　爭執吵鬧頻生

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東京的隅田川煙花大會相隔4年再開。(路透社)

東京的隅田川煙花大會相隔4年再開。(路透社)

日本東京每年夏季舉行的「隅田川煙花大會」，過去3年因為疫情而中止，並在上周末重新舉辦。當局估計有過去最多的103.5萬人在附近聚集觀看。而在這個多人的盛會下，不少的事故發生，當中包括有人阻礙救急車輛行駛，亦有人因為封路與警察爭執，亦有精神有問題的女子在警員前裸奔等。

作為東京一年一度的盛會之一，隅田川煙花大會今年吸引了破紀錄過百萬人聚集。日本媒體表示，在煙花發放前的9個小時，附近會場的隅田公園已被人用膠帶等「霸位」。有人更透露，有些人早在之前一日的夜晚10時已到場「霸位」。在另一個公園，雖然該處被禁止「霸位」，但據報仍有人以床單等東西霸佔位置。

 

▼隅田川煙花大會▼

東京隅田川煙花大會。(路透社) 東京隅田川煙花大會。(路透社)

由於人潮太多，警察需要限制人潮單向流動，以免發生意外，不過仍有人不遵守並與警察爭論。雖然警察要求人潮按指定方向行走，不過在煙花發放一刻，還是有大量觀眾站在路上拍照。

另外，由於近期日本天氣酷熱，在上周末東京最高氣溫亦高達35.7度，雖然煙花在傍晚發放，不過仍有不少人出現中暑需要送院。就在會場附近，有女子在路上中暑需要送院，不過因為現場人太多的關係，令救護車無法接近，需要警員及在場的其他途人呼叫讓開才能令救援人員可以接走女子。

逾百萬人在東京聚集觀看煙花。(路透社) 逾百萬人在東京聚集觀看煙花。(路透社)

▼會場附近擠滿人群▼

大群聚集亦留下大量垃圾。(Twitter圖片) 大群聚集亦留下大量垃圾。(Twitter圖片)

▼地鐵淺草站擠滿人▼

▼有女子在警察前裸舞▼

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