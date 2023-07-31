東京隅田川煙花大會相隔4年再開　破紀錄逾百萬人聚集觀看　爭執吵鬧頻生

日本東京每年夏季舉行的「隅田川煙花大會」，過去3年因為疫情而中止，並在上周末重新舉辦。當局估計有過去最多的103.5萬人在附近聚集觀看。而在這個多人的盛會下，不少的事故發生，當中包括有人阻礙救急車輛行駛，亦有人因為封路與警察爭執，亦有精神有問題的女子在警員前裸奔等。
作為東京一年一度的盛會之一，隅田川煙花大會今年吸引了破紀錄過百萬人聚集。日本媒體表示，在煙花發放前的9個小時，附近會場的隅田公園已被人用膠帶等「霸位」。有人更透露，有些人早在之前一日的夜晚10時已到場「霸位」。在另一個公園，雖然該處被禁止「霸位」，但據報仍有人以床單等東西霸佔位置。
▼隅田川煙花大會▼
由於人潮太多，警察需要限制人潮單向流動，以免發生意外，不過仍有人不遵守並與警察爭論。雖然警察要求人潮按指定方向行走，不過在煙花發放一刻，還是有大量觀眾站在路上拍照。
另外，由於近期日本天氣酷熱，在上周末東京最高氣溫亦高達35.7度，雖然煙花在傍晚發放，不過仍有不少人出現中暑需要送院。就在會場附近，有女子在路上中暑需要送院，不過因為現場人太多的關係，令救護車無法接近，需要警員及在場的其他途人呼叫讓開才能令救援人員可以接走女子。
▼會場附近擠滿人群▼
隅田川花火大会の混雑振りを見て忖度する群集心理が全てだと識者が吠えて市民をバカにしているが、ワクチンについては未だに今後の接種にすら批判しない。何でやねん！忖度してるのはあなたもですよ。ワクチン、来年3月まで公費だぞ？なぜ不要だと言わない？ダサいなぁ。。— CEOセオ@連続起業家兼アーティスト (@ceo_01music) July 31, 2023
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▼地鐵淺草站擠滿人▼
【悲報】東京の夏の風物詩「隅田川花火大会」が29日、2019年以来4年ぶり開催 人出予想95万人「群衆雪崩」を警戒— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) July 29, 2023
既に浅草ではこんな状況ですので、熱中症などみなさん体調には気を付けて楽しんでください！#隅田川花火大会 #花火大会pic.twitter.com/V08fi1aZqH https://t.co/RDDK4w68Hs
▼有女子在警察前裸舞▼
隅田川花火大会の醍醐味 pic.twitter.com/hwMqRv9kZs— きんにくん (@I_love_kinniku4) July 29, 2023