東京隅田川煙花大會相隔4年再開　破紀錄逾百萬人聚集觀看　爭執吵鬧頻生

日本東京每年夏季舉行的「隅田川煙花大會」，過去3年因為疫情而中止，並在上周末重新舉辦。當局估計有過去最多的103.5萬人在附近聚集觀看。而在這個多人的盛會下，不少的事故發生，當中包括有人阻礙救急車輛行駛，亦有人因為封路與警察爭執，亦有精神有問題的女子在警員前裸奔等。

作為東京一年一度的盛會之一，隅田川煙花大會今年吸引了破紀錄過百萬人聚集。日本媒體表示，在煙花發放前的9個小時，附近會場的隅田公園已被人用膠帶等「霸位」。有人更透露，有些人早在之前一日的夜晚10時已到場「霸位」。在另一個公園，雖然該處被禁止「霸位」，但據報仍有人以床單等東西霸佔位置。

▼隅田川煙花大會▼