熱門搜尋:
金像獎2024 DSE 2024 雪龍2號 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-04-14 17:24:18

東京高島屋逾千萬日圓純金茶碗遭竊 32歲男落網 180萬日圓賤賣套現

分享：
疑犯堀江大被警方帶走。(互聯網)

疑犯堀江大被警方帶走。(互聯網)

日本連鎖百貨公司「高島屋」位於東京都中央區分店「日本橋高島屋」上周四(11)發生失竊案，「大黃金展」中一個售價逾1,040萬日圓(53.1萬港元)純金茶碗被偷去，經過嚴密追查，警方周六(13)逮捕一名32歲男疑犯。

警視廳表示，被捕男子名為堀江大，居於東京都江東區，職業不詳，他於案發當日上午1140分左右在日本橋高島屋本館的「大黃金展」展場內，偷走一個售價1,0406,000日圓純金製抹茶茶碗。落網後，他對警方承認偷竊，並稱茶碗於案發當日已出售。

竊匪把茶碗放進背囊

大黃金展展出並販售金製佛具、茶具等物品，遭竊茶碗為展售品之一，放在未上鎖的塑膠展示箱內。閉路電視拍到一名男子把茶碗放進背囊後離開現場，隨後乘搭地鐵逃走，於江東區木場站下車。報道指，透明展示箱不但沒上鎖，也沒有設置警報器。男子偷走茶碗，直到20分鐘後才有員工發現。

 

東京日本橋高島屋百貨正舉行大黃金展。(互聯網) 大黃金展展品。(互聯網) 東京日本橋高島屋百貨。(互聯網)

茶碗下落如何？

警方表示，案發當日，男子把偷到的純金茶碗以180萬日圓(9.2萬港元)，賣給在江東區一間收購店。警方周六早上近10時在江東區發現他，當時他身上有現金約130萬日圓(6.6萬港元)。目前茶碗下落未明，警方正調查男子所述的收購店是否已將其出售。

Ad Block
香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖） 香港澳門米芝蓮指南 2024必比登推介名單，新入選名單（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受