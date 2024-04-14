東京高島屋逾千萬日圓純金茶碗遭竊 32歲男落網 180萬日圓賤賣套現

日本連鎖百貨公司「高島屋」位於東京都中央區分店「日本橋高島屋」上周四(11日)發生失竊案，「大黃金展」中一個售價逾1,040萬日圓(約53.1萬港元)純金茶碗被偷去，經過嚴密追查，警方周六(13日)逮捕一名32歲男疑犯。 警視廳表示，被捕男子名為堀江大，居於東京都江東區，職業不詳，他於案發當日上午11時40分左右在日本橋高島屋本館的「大黃金展」展場內，偷走一個售價1,040萬6,000日圓純金製抹茶茶碗。落網後，他對警方承認偷竊，並稱茶碗於案發當日已出售。

竊匪把茶碗放進背囊 大黃金展展出並販售金製佛具、茶具等物品，遭竊茶碗為展售品之一，放在未上鎖的塑膠展示箱內。閉路電視拍到一名男子把茶碗放進背囊後離開現場，隨後乘搭地鐵逃走，於江東區木場站下車。報道指，透明展示箱不但沒上鎖，也沒有設置警報器。男子偷走茶碗，直到20分鐘後才有員工發現。



