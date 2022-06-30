東京高溫達36.4度　創史上6月最高氣溫

日本酷熱天氣仍然持續，今日(30日)下午東京都錄得6月的最高溫紀錄，為36.4度。而日本氣象廳預計，炎熱天氣在7月持續，當中西日本地區更可能出現降雨比平常少。

東京都心在今午1時10分，錄得有紀錄以來6月最高氣溫的36.4度，而早前的最高紀錄為2005年6月28日及本周日的36.2度。東京都今日發出今年的首個中暑警報，指在高溫下有極高危險出現中暑的症狀。東京消防廳今日就公布，在截至昨日為止的6月，東京都錄得1,116人因為中暑而召喚救護車，比去年高4.5倍，是東京消防廳在2010年有統計以來最高的數字。而當中有9人嚴重及11人死亡。

日本氣象廳今日表示，7月2日至8月1日的未來一個月，在太平洋凡高氣壓因為將會向南移，炎熱天氣將在下星期稍退，但到7月中高氣壓會再次移至日本列島附近，酷暑天氣將會再來。

西日本憂雨水不足

氣象廳又表示，預計暖空氣將會流入，未來一個月九州至北海道的地區，氣溫預計會比往年高，而沖繩至奄美島一帶就會與往年相若或稍高的水平。而由於下周在日本的高氣壓將會減弱，預料會出現落雨的天氣。然而雖然有可能出現颱風或熱帶低氣壓，西日本地區可能會有大雨，但氣象廳預計降雨不會持續太久，其中在日本中國、四國及關東甲信地區的降水量可能比往年少。氣象廳指，在降水不足下，部分水庫的存量已經很低，故雖然下星期會落雨，但可能仍未提供到足夠的水量，呼籲要注意用水。