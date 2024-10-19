東京高速公路7車連環相撞　致1昏迷危殆另有12傷

路過司機拍下追撞後的景象（圖／翻攝自X）

東京發生嚴重車禍！19日早上首都高速公路一處隧道內發生恐怖連環撞，一輛卡車衝撞轎車，導致共7輛車撞成一團。有1人失去意識命危、還有12人受傷被緊急送醫。

據《NHK》報道，日本時間19日早上7點半，位於東京大田區的首都高速道路灣岸線的多摩川隧道內，有卡車司機疑似未留意車距，猛力追撞前方自小客車，造成7車事故。據了解，該隧道連結羽田機場與川崎市浮島地區。