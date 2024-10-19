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國際
2024-10-19 17:15:02

東京高速公路7車連環相撞　致1昏迷危殆另有12傷

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路過司機拍下追撞後的景象（圖／翻攝自X）

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東京發生嚴重車禍！19日早上首都高速公路一處隧道內發生恐怖連環撞，一輛卡車衝撞轎車，導致共7輛車撞成一團。有1人失去意識命危、還有12人受傷被緊急送醫。

據《NHK》報道，日本時間19日早上7點半，位於東京大田區的首都高速道路灣岸線的多摩川隧道內，有卡車司機疑似未留意車距，猛力追撞前方自小客車，造成7車事故。據了解，該隧道連結羽田機場與川崎市浮島地區。

肇事司機：低頭看儀表板

警視廳與東京消防廳表示，被追撞的20多歲房車司機傷勢相當嚴重，並且失去意識，其他的12人則受傷程度不一，都被送往醫院治療。警方也以「過失駕駛傷害罪」逮捕肇事的30多歲卡車司機，但他因受傷暫時獲釋接受治療。

肇事司機表示，「因為在低頭看儀表板，所以沒仔細看前方」，警方正在調查詳細事故原因。事故後有其他車輛通過現場，也拍下了現場的景象。只見卡車前方至少有兩輛車被撞，車體殘破宛如廢鐵。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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