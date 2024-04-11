東京黑尾鷗築巢為患 鳥鳴聲與糞便擾民 居民抱怨：嘈到徹夜難眠

黑尾鷗近年常在東京都內東京灣以及隅田川附近地區的建築物等地方築巢，當地政府頻頻接獲民眾投訴，抱怨遭受雀鳥叫聲和糞便騷擾，甚至有人因此徹夜難眠。 居民：一想到就覺得厭煩 《讀賣新聞》報道，東京都江東區一名男子經營的診所位於隅田川附近，他提到近年聚集在當地的黑尾鷗就覺得厭煩，表示：「一想到今年又要聽到嘈雜的鳥鳴聲在大廈之間迴盪，四周也會有大量鳥糞，就覺得苦惱。」 黑尾鷗數年前起飛到隅田川附近聚居，不管日夜常發出叫聲，讓居民不堪其擾，民眾指「有人因此身心俱疲，嚴重影響生活環境」。

鳥糞弄髒晾曬衣物 根據江東區公所，2015年大量黑尾鷗飛至當地，牠們偏好棲息在約10層樓高的綠化建築物屋頂，因此鳥巢和鳥蛋也常出現在這些地方。區公所2014年接獲3宗居民投訴，至22年度暴增至197宗，內容包括「鳥糞弄髒洗好的衣物」、「因為尖銳的鳥叫聲徹夜難眠」等。 由研究野鳥專家組成的「東京都心黑尾鷗研究會」等組織研判，黑尾鷗喜歡棲息在隅田川周邊，是因為附近高樓距離河水很近，可能跟牠們喜好的棲息環境相似。負責處理這問題的東京都環境局官員感嘆：「起初是為了環保(而推動興建綠化高樓層建築物)，但現在這些建築物卻成為黑尾鷗築巢地點。」

政府批准移除鳥巢和鳥蛋 除了江東區，東京都墨田區、台東區、中央區、千代田區也出現黑尾鷗擾民個案。都政府從各區公所蒐集資訊後，2021年度開始與專家商討對策。 根據日本法例，鳥巢並非生物，因此建築物的管理者等人可以摘除，但《鳥獸保護法》禁止隨意捕捉黑尾鷗或採集其鳥蛋。對此，東京都政府2022年4月修訂「鳥獸保護管理事業計劃」，批准特定業者等在黑尾鷗繁殖期的3月至8月，於東京23區內摘除黑尾鷗的鳥巢及移走雛鳥。根據計劃，2022年度已移除約30隻雛鳥、約600個鳥蛋。