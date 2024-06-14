東京10層高新盤擋富士山景色　交樓告吹還要全棟拆除

據《NNN》和《NHK》等日媒報導，位於東京國立市一棟全新大樓最近才剛完工，卻面臨被拆除的命運。

日本東京國立市當地有條「富士見通」大道，標榜能觀賞富士山美景，但去年卻動工蓋了一棟10層樓公寓，整棟建築幾乎把富士山美景遮掉一半，在民怨下，建築商不得已決定在交樓前拆除。

據《NNN》和《NHK》等日媒報道，位於東京國立市一棟全新大樓最近才剛完工，卻面臨被拆除的命運。記者到現場發現：「這棟公寓外觀看來已全部完工，就連陽台上的熱水器也安裝完畢」。

「富士見通」享負盛名

這棟10層樓高的公寓大樓，全部有18戶、每戶售價約7,000萬到8,000萬日元（約346萬到396萬港元）。預計7月就能交樓，沒想到如今要全部拆掉。附近餐廳老闆也超驚訝，稱「真的很浪費，都蓋好了為何要拆掉」。

原來在國立市當地，有一條著名的「富士見通」，許多遊客和居民慕名來到這裡，遠眺並拍攝美麗的富士山美景。但如今新建大樓，就蓋在道路最彼端，正好把富士山擋一半，讓許多人抱怨聲連連。