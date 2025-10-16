東京21歲女逼同事企街賣淫接客400人 明星臉成焦點 網民：像北川景子(有片)

日本東京一間「女孩酒吧」被爆出店長和店員強迫女員工賣淫事件，短短三個月需接客400人，不過外界卻把焦點放於21歲女疑犯、店員田野和彩的「明星美貌」，令她備受網民熱議，有人稱她像女演員北川景子，直呼「根本女星級」、「長的就像大哥的女人」、「一看就是狠角色」。

需攜帶GPS監控行蹤 日媒報道，該間女孩酒吧是位於池袋的「E-Wave Morning」，東京警視廳表示，案件發生在今年5到7月，39歲男店長鈴木麻央耶和21歲女店員田野和彩，強迫一名女調酒師在店內過夜、攜帶GPS監視行蹤、灌辣醬、毆打，還強迫員工在歌舞伎町大久保公園周邊賣春，短短3個月就被強迫為400人提供性服務，非法獲利約600萬日圓（約30萬港元）。警方偵訊時，鈴木否認指控，稱沒有強迫賣春，不過田野和彩坦承犯下罪行，供稱「明知店長下令賣淫，還曾親自確認是否有在街頭拉客」。受害人自去年9月上班後，常被以「容貌不佳、業績太差」為由辱罵，甚至遭到拳打腳踢、灌辣醬、用香檳瓶或衣架毆打。兩人還曾逼受害者在店內睡覺，甚至在租屋被解約後，需直接入住酒吧後台，掌控其生活。

案件曝光後，田野和彩被捕時的美貌引起網民瘋傳，有人留言：、「這女疑犯顏值根本女星級」、「是史上最美罪犯前三名（除名人外）之一嗎？她真的太美了」、「就算上明星，她也是史上最美的罪犯」、「有點像北川景子」、「是誰想要田野用GPS追蹤我？也許就是我…」、「女人壓迫女人果然才是最狠的」、「這女的一看就大哥的女人」、「21歲就當雞頭，太厲害了」、「那個顴骨一看就是個狠角色」、「這種長相在夜店一定爆紅」。也有人痛批「蛇蠍美人更恐怖」、「外貌再美也掩蓋不了殘酷本性」。

