東京23區房價飆漲 新大樓半年平均房價首破億圓門檻

日本不動產經濟研究所周三(18日)公布2023年度上半年的首都圈新建大樓市場動向，東京23區每戶平均房價高達1億572萬日圓(約552萬港元)，較去年同期大幅增長36.1%，創單年度上半年首次破億日圓紀錄。

甚麼因素導致東京房價上漲？

日媒分析指，東京房價飆升，除了受到建築材料價格、人事費用及土地費用等高漲影響，還有建築商相繼針對富裕階層推出超高價房屋。

不動產經濟研究所表示，2023年度上半年(4月至9月)在東京23區銷售的5,679戶新建大樓，每戶平均價格升至1億572萬日圓，是1973年開始調查以來，單年度上半年首度出現破億平均房價。

同時，2023年度上半年平均房價也超越32年前泡沫經濟末期、1991年度創下的9,555萬日圓(約499萬港元)，再創歷史新高。