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國際
2023-10-18 19:23:13

東京23區房價飆漲 新大樓半年平均房價首破億圓門檻

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東京房價持續上漲。(資料圖片)

東京房價持續上漲。(資料圖片)

日本不動產經濟研究所周三(18)公布2023年度上半年的首都圈新建大樓市場動向，東京23區每戶平均房價高達1572萬日圓(552萬港元)，較去年同期大幅增長36.1%，創單年度上半年首次破億日圓紀錄。

甚麼因素導致東京房價上漲？

日媒分析指，東京房價飆升，除了受到建築材料價格、人事費用及土地費用等高漲影響，還有建築商相繼針對富裕階層推出超高價房屋。

不動產經濟研究所表示，2023年度上半年(4月至9)在東京23區銷售的5,679戶新建大樓，每戶平均價格升至1572萬日圓，是1973年開始調查以來，單年度上半年首度出現破億平均房價。

同時，2023年度上半年平均房價也超越32年前泡沫經濟末期、1991年度創下的9,555萬日圓(499萬港元)，再創歷史新高。

東京房價持續上漲。(資料圖片)

東京房價持續上漲。(資料圖片)

料東京房價將緩慢上漲

不動產經濟研究所預期，由於工程費用及人事費用居高不下，未來房價仍將緩慢上漲。包括東京都、千葉縣、神奈川縣及埼玉縣的首都圈，因雙薪家庭購屋意願提高等因素，靠近車站的高價房產相當受歡迎，每戶平均價格達7,836萬日圓(409萬港元)，超過2021年度上半年的6,702萬日圓(350萬港元)，創下新高。

另外，首都圈今年9月銷售的新建大樓每戶平均價格為6,727萬日圓(351萬港元)，已連續7個月高於去年同期。

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