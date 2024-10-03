東京JR澀谷站傳「持刀男朝電車灑汽油」　警方大動員證實是謊報

據《NNN》與《朝日新聞》等日媒綜合報導，日本時間2日下午3點20分左右，警視廳接獲電話通報，表示在JR澀谷站的山手線一號月台上，「有一名男子持刀狂揮，還朝電車內狂灑汽油」。

2日下午讓許多東京人膽戰心驚！因為有人打電話報警，表示在JR山手線澀谷站「有男子持刀朝電車內潑灑汽油」，警方大動員到場，還派多輛消防車待命，事後證實只是一場惡作劇。

警視廳接獲電話通報澀谷站有男子持刀狂揮

據《NNN》與《朝日新聞》等日媒綜合報導，日本時間2日下午3點20分左右，警視廳接獲電話通報，表示在JR澀谷站的山手線一號月台上，「有一名男子持刀狂揮，還朝電車內狂灑汽油」。

由於澀谷站人潮洶湧，當局不敢大意，警視廳大動員趕赴現場，還調派15輛消防車在知名的澀谷忠犬八公像附近待命，一度引發鄰近居民恐慌。

而就在警方與消防及站務人員裡裡外外地毯式搜索後，就是沒有發現任何可疑人物及危險行為，確定是有人惡意謊報。

搜查單位表示，目前已知打電話報警的是一名男性，將全力揪出他的下落，並將以「強制阻礙業務」等罪名將他送辦。