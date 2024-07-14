東京JR車站人偶宣傳板詭異 網民：半夜等尾班車會嚇破膽

日本東京JR錦糸町車站月台一塊廣告板最近在社交網掀起熱話。上面印製多個留著齊瀏海的「市松人形」，部分是倒立造型。有網民直指，可以想像半夜在這裡等尾班車時會有多麼驚悚。 「市松人形」就是常見的日本人偶，在這幅比人還高的看板上，印著大大小小的人偶，一起直視前方。有網民留言，「如果要搭尾班車，看到這個會哭的」、「確實很恐怖，感覺晚上會移動」。也有人認為，「確實很詭異，但還挺有趣的」、「這是廣告嗎？」，意外達到宣傳效果。

富士新聞網(FNN)報道，由板上沒有廣告文字或公司名稱，東京都墨田區政府和製作市松人形的職人都不清楚其設置目的。詢問後，才知道是JR東日本的千葉分公司為宣傳地方文化所設置。

JR錦糸町車站所在的墨田區曾有約200間製作市松人形的工藝店，與這種傳統技藝有著深厚淵源。管理車站的JR東日本公司表示，設置看板的目的「是為了宣傳當地傳統工藝市松人形的魅力」。 墨田區目前僅有的3名職人之一、市松人形大師級工藝師藤村光環表示，他曾向墨田區和JR公司提供人偶照片，但不清楚是誰、出於甚麼目的設置這幅看板。他說：「廣告板上的人偶是我製作的，不過看板不是我設計的，希望能好好調查一下。」