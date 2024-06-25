林肯蠟像38度下熱熔斷頭 高壓系統「熱穹」罩美國熱浪影響1億人

美國近日受高壓系統「熱穹」(heat dome)影響出現極端高溫，並擴至27個州，涉及1億人口。華盛頓特區接連數天氣溫超過攝氏32度，上周末更達38度，是12年來6月首次錄得此高溫。市內一座大型林肯蠟像也熱熔「斷頭」，創作者稱那原是美國廢除奴隸制的象徵，現變成氣候變化的象徵。

美國極端高溫｜紐約或破136年高溫紀錄

那蠟像以林肯紀念館的雕塑為藍本，林肯坐在椅上，座落一間小學的草坪放於大樹下，原以為有樹蔭遮蓋可避免陽光直射和太熱而融化，料不到抵抗不了「熱穹」引起的極端高溫天氣。上周末溫度高達37.7度時，林肯蠟像的頭部開始向後仰，最終幾乎斷開。報道指，那蠟像以140度溫度凝結，這表示應該難以融解，而過往這類公開擺放的蠟像從未出現此情況。