林肯蠟像38度下熱熔斷頭 高壓系統「熱穹」罩美國熱浪影響1億人

美國近日受高壓系統「熱穹」(heat dome)影響出現極端高溫，並擴至27個州，涉及1億人口。華盛頓特區接連數天氣溫超過攝氏32度，上周末更達38度，是12年來6月首次錄得此高溫。市內一座大型林肯蠟像也熱熔「斷頭」，創作者稱那原是美國廢除奴隸制的象徵，現變成氣候變化的象徵。
美國極端高溫｜紐約或破136年高溫紀錄
那蠟像以林肯紀念館的雕塑為藍本，林肯坐在椅上，座落一間小學的草坪放於大樹下，原以為有樹蔭遮蓋可避免陽光直射和太熱而融化，料不到抵抗不了「熱穹」引起的極端高溫天氣。上周末溫度高達37.7度時，林肯蠟像的頭部開始向後仰，最終幾乎斷開。報道指，那蠟像以140度溫度凝結，這表示應該難以融解，而過往這類公開擺放的蠟像從未出現此情況。
美國西岸至東岸由上周起受高壓系統「熱穹」影響，本周持續；東北部、東南部和西部上周末溫度皆破單日紀綠，賓夕法尼亞州費城錄得36.6度、密西西比州格林維爾37.7度，加州美熹德則衝上42度。紐約市預測周二至周四氣溫達35度或以上，甚至可能高達36度(炎熱指數達38度或以上)，將打破1888年6月23日創下的單日最高溫35.5度。
美國極端高溫｜甚麼是熱穹？
氣象學家指出，與拉美國家接壤的南部德州連續數天出現32度以上氣溫並非罕見，但此情況卻向北進一步擴展，中西部和東北部甚至預測氣溫達至38度或以上，有關地區的人口並不適應如此炎熱。
熱穹是夏天一種大氣現象。當高壓系統於上層大氣層形成，導致空氣向下沉和壓縮，並令下層大氣層溫度上升；因熱空氣擴張，最後形成鼓起的穹頂。