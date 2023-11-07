柏金遜症｜晚期患者脊椎植電極裝置 步行6公里未跌倒如「重生」(有片)

法國一名患了柏金遜症30年的晚期患者，在脊椎植入一個瑞士團隊設計的全新電極裝置後，恢復幾乎正常的步行能力(路透社)

法國一名患了柏金遜症30年的晚期患者，在脊椎植入一個瑞士團隊設計的全新電極裝置後，恢復幾乎正常的步行能力，可以自行毫無困難地行走6公里而未跌倒，他直言獲得「重生」。有關研究已發表在《自然醫學》雜誌。

63歲的馬克(Marc Gauthier)來自法國波爾多，他在20多年前被診斷患有柏金遜症，並出現了嚴重行動問題，包括步履不穩、僵硬、更不時跌倒，接受治療前不敢離開家門。他在2021年獲邀到瑞士洛桑大學醫院參與仍在試驗階段的「脊髓神經義肢移植」治療，是首名接受該療法的柏金遜患者。