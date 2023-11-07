柏金遜症｜晚期患者脊椎植電極裝置 步行6公里未跌倒如「重生」(有片)

法國一名患了柏金遜症30年的晚期患者，在脊椎植入一個瑞士團隊設計的全新電極裝置後，恢復幾乎正常的步行能力，可以自行毫無困難地行走6公里而未跌倒，他直言獲得「重生」。有關研究已發表在《自然醫學》雜誌。
63歲的馬克(Marc Gauthier)來自法國波爾多，他在20多年前被診斷患有柏金遜症，並出現了嚴重行動問題，包括步履不穩、僵硬、更不時跌倒，接受治療前不敢離開家門。他在2021年獲邀到瑞士洛桑大學醫院參與仍在試驗階段的「脊髓神經義肢移植」治療，是首名接受該療法的柏金遜患者。
A long-term Parkinson's disease patient, Marc Gauthier, was essentially confined to his home until he became the first person to receive a new Swiss-designed implant that has dramatically improved his ability to walk https://t.co/wrb095SYNr pic.twitter.com/9JqQgMlqz6— Reuters (@Reuters) November 6, 2023
遙控開關 電流刺激糾正異常訊號
這種療法是透過電極植入患者的脊髓，並連上置於腹部皮膚底下的神經元刺激器，利用電流刺激脊髓，直接向大腿肌肉發出正常活動訊號。刺激器連著一個可穿戴裝置，能接收電腦發出的訊號，從而進行電流刺激，以糾正從大腦、脊椎到腿部發送的異常訊號，恢復正常運動，用者可利用遙控器開關裝置。
非治癒方法 症狀未來仍會惡化
馬克目前已可正常走路，不需要別人協助，每個周日都會去湖邊行走6公里而未有跌倒，他說令人難以置信，形容自己獲得「重生」，生活質素有顯著改善。
洛桑大學醫院表示這並不是治癒方法，預計馬克的症狀未來仍會惡化，惟可以保持晚期患者的行動能力。團隊需要進行全面臨床試驗來證明成效，並已招募了6名柏金遜症患者進一步試驗技術。