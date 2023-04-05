查理斯三世加冕禮邀請2000賓客 喬治王子將任榮譽騎士 陪同查理斯巡遊

英王查理斯三世加冕典禮將於下月6日在倫敦西敏寺舉行。白金漢宮周二公布邀請函式樣及部分典禮安排，表示將邀請約2,000名賓客，9歲的喬治王子將扮演典禮中的重要角色，作為查理斯三世的「榮譽四騎士」之一，陪同他出席儀式及巡遊。

白金漢宮確認8名加冕典禮的伴童人選，其中王位第二順位繼承人、喬治王子，將是查理斯三世4名「榮譽騎士」之一，王后卡米拉的則包括她與前夫的3名孫兒。另一亮點是，卡米拉正式被稱為王后。白金漢宫以查理斯三世和卡米拉的名義發出邀請函，其中卡米拉的名銜，由Queen Consort正式改為Queen。

王室消息人士指，早前採用Queen Consort，是要與已故英女王伊利沙伯二世作區分，隨著查理斯三世正式加冕，是適當時候改變名銜。