查理斯三世加冕禮｜威廉一家發放大典幕後花絮 拍得勁過Netflix片 家中陳設曝光(有片)

英王查理斯三世的加冕禮舉世矚目，然而其長子威廉、夫人凱特及幾位小王子小公主鋒頭並不弱於查理斯三世。肯辛頓宮在典禮過後發布幕後花絮，展示威廉一家由準備出席加冕禮，到出席群眾活動以至慶典音樂會的點滴，當中一幕被指罕有地展示了威廉家居的陳設，而成為熱話。

英媒指肯辛頓宮發布的幕後花絮猶如《凱特與威廉大電影》的預告片，質素較Netflix的影片有過之而無不及。片段可見威廉及凱特於儀式舉行前，在白金漢宮外跟民眾打招呼，之後又見夫婦在肯辛頓宮，跟二女夏洛特及細仔路易，準備出門參加典禮。一家四口接著乘坐馬車前往典禮場地西敏寺大教堂，而典禮過後一家人再在白金漢宮陽台上跟民眾見面。片段尾聲則見威廉出席慶典音樂會。