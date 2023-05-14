查理斯三世加冕禮｜威廉一家發放大典幕後花絮 拍得勁過Netflix片 家中陳設曝光(有片)

英王查理斯三世的加冕禮舉世矚目，然而其長子威廉、夫人凱特及幾位小王子小公主鋒頭並不弱於查理斯三世。肯辛頓宮在典禮過後發布幕後花絮，展示威廉一家由準備出席加冕禮，到出席群眾活動以至慶典音樂會的點滴，當中一幕被指罕有地展示了威廉家居的陳設，而成為熱話。
英媒指肯辛頓宮發布的幕後花絮猶如《凱特與威廉大電影》的預告片，質素較Netflix的影片有過之而無不及。片段可見威廉及凱特於儀式舉行前，在白金漢宮外跟民眾打招呼，之後又見夫婦在肯辛頓宮，跟二女夏洛特及細仔路易，準備出門參加典禮。一家四口接著乘坐馬車前往典禮場地西敏寺大教堂，而典禮過後一家人再在白金漢宮陽台上跟民眾見面。片段尾聲則見威廉出席慶典音樂會。
查理斯三世加冕禮｜威廉寓所陳設曝光
片段最惹關注的，是威廉一家在肯辛頓宮準備出門的一幕，可見整裝待發的兩位小公主小王子、威廉及凱特先後步入房內。英媒隨即將之定鏡研究，指威廉所住的肯辛頓宮1A單位，由地庫至閣樓共有20間房，片段拍到的是其中一間，可見房內櫃子上擺放了夏洛特4歲時的官方生日照、路易1歲時的官方生日照，以及威廉夫婦大婚當日所攝的凱特夫母照片。牆上則掛有英國維多利亞女王姨母、薩克森科堡薩爾費爾德的朱麗安妮公主畫像。
房內還放有一張藍白間條梳化、一個金色大鐘，並見一個以金色點綴的木櫃上放有一盞陶瓷座枱燈。房中書櫃上亦放滿書籍，凱特喜愛看書，過去曾公開表示常與3名子女一起閱讀。